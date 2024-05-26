https://ria.ru/20240526/armeniya-1948425129.html
В Армении прогремел взрыв на газозаправочной станции
В Армении прогремел взрыв на газозаправочной станции - РИА Новости, 26.05.2024
В Армении прогремел взрыв на газозаправочной станции
В городе Алаверди в Лорийской области Армении, пострадавшем от наводнения, прогремел взрыв на газозаправочной станции, сообщили в спасательной службе МВД... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T11:56
2024-05-26T11:56
2024-05-26T12:21
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армения
лорийская область
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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. В городе Алаверди в Лорийской области Армении, пострадавшем от наводнения, прогремел взрыв на газозаправочной станции, сообщили в спасательной службе МВД республики. "На одной из газозаправочных станций города Алаверди под водой оказались компрессоры. По предварительным данным, в результате короткого замыкания произошел взрыв", — говорится в релизе.Проливные дожди, обрушившиеся на север Армении, привели к выходу из берегов рек Дебед, Агстев, Ташир и наводнению в Лорийской и Тавушской областях. Разрушены многие дороги и мосты, подтоплены дома, сообщалось об одном погибшем. Из опасных районов эвакуировали более 230 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, лорийская область
В мире, Армения, Лорийская область
В Армении прогремел взрыв на газозаправочной станции
МВД: на газозаправочной станции в Алаверди произошел взрыв из-за затопления
ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости.
В городе Алаверди в Лорийской области Армении, пострадавшем от наводнения, прогремел взрыв на газозаправочной станции, сообщили в спасательной службе
МВД республики.
"На одной из газозаправочных станций города Алаверди под водой оказались компрессоры. По предварительным данным, в результате короткого замыкания произошел взрыв", — говорится в релизе.
Проливные дожди, обрушившиеся на север Армении, привели к выходу из берегов рек Дебед, Агстев, Ташир и наводнению в Лорийской и Тавушской областях. Разрушены многие дороги и мосты, подтоплены дома, сообщалось об одном погибшем. Из опасных районов эвакуировали более 230 человек.