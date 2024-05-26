https://ria.ru/20240526/armeniya-1948425129.html

В Армении прогремел взрыв на газозаправочной станции

В Армении прогремел взрыв на газозаправочной станции - РИА Новости, 26.05.2024

В Армении прогремел взрыв на газозаправочной станции

В городе Алаверди в Лорийской области Армении, пострадавшем от наводнения, прогремел взрыв на газозаправочной станции, сообщили в спасательной службе МВД... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T11:56

2024-05-26T11:56

2024-05-26T12:21

в мире

армения

лорийская область

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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. В городе Алаверди в Лорийской области Армении, пострадавшем от наводнения, прогремел взрыв на газозаправочной станции, сообщили в спасательной службе МВД республики. "На одной из газозаправочных станций города Алаверди под водой оказались компрессоры. По предварительным данным, в результате короткого замыкания произошел взрыв", — говорится в релизе.Проливные дожди, обрушившиеся на север Армении, привели к выходу из берегов рек Дебед, Агстев, Ташир и наводнению в Лорийской и Тавушской областях. Разрушены многие дороги и мосты, подтоплены дома, сообщалось об одном погибшем. Из опасных районов эвакуировали более 230 человек.

армения

лорийская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, армения, лорийская область