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В Армении прогремел взрыв на газозаправочной станции - РИА Новости, 26.05.2024
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11:56 26.05.2024 (обновлено: 12:21 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948425129.html
В Армении прогремел взрыв на газозаправочной станции
В Армении прогремел взрыв на газозаправочной станции - РИА Новости, 26.05.2024
В Армении прогремел взрыв на газозаправочной станции
В городе Алаверди в Лорийской области Армении, пострадавшем от наводнения, прогремел взрыв на газозаправочной станции, сообщили в спасательной службе МВД... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T11:56
2024-05-26T12:21
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армения
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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. В городе Алаверди в Лорийской области Армении, пострадавшем от наводнения, прогремел взрыв на газозаправочной станции, сообщили в спасательной службе МВД республики. "На одной из газозаправочных станций города Алаверди под водой оказались компрессоры. По предварительным данным, в результате короткого замыкания произошел взрыв", — говорится в релизе.Проливные дожди, обрушившиеся на север Армении, привели к выходу из берегов рек Дебед, Агстев, Ташир и наводнению в Лорийской и Тавушской областях. Разрушены многие дороги и мосты, подтоплены дома, сообщалось об одном погибшем. Из опасных районов эвакуировали более 230 человек.
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в мире, армения, лорийская область
В мире, Армения, Лорийская область
В Армении прогремел взрыв на газозаправочной станции

МВД: на газозаправочной станции в Алаверди произошел взрыв из-за затопления

© Фото : Ministry of Internal Affairs of ArmeniaПоследствия наводнения на севере Армении
Последствия наводнения на севере Армении - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Ministry of Internal Affairs of Armenia
Последствия наводнения на севере Армении
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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. В городе Алаверди в Лорийской области Армении, пострадавшем от наводнения, прогремел взрыв на газозаправочной станции, сообщили в спасательной службе МВД республики.
"На одной из газозаправочных станций города Алаверди под водой оказались компрессоры. По предварительным данным, в результате короткого замыкания произошел взрыв", — говорится в релизе.
Проливные дожди, обрушившиеся на север Армении, привели к выходу из берегов рек Дебед, Агстев, Ташир и наводнению в Лорийской и Тавушской областях. Разрушены многие дороги и мосты, подтоплены дома, сообщалось об одном погибшем. Из опасных районов эвакуировали более 230 человек.
 
В миреАрменияЛорийская область
 
 
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