https://ria.ru/20240526/armeniya-1948423131.html

На севере Армении эвакуировали более 200 человек из-за наводнения

На севере Армении эвакуировали более 200 человек из-за наводнения - РИА Новости, 26.05.2024

На севере Армении эвакуировали более 200 человек из-за наводнения

Более 230 человек эвакуированы на севере Армении из-за наводнения, сообщили в спасательной службе МВД страны. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T11:35

2024-05-26T11:35

2024-05-26T11:37

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ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Более 230 человек эвакуированы на севере Армении из-за наводнения, сообщили в спасательной службе МВД страны. В воскресенье ведомство сообщило, что в результате наводнения на севере республики были разрушены дороги и мосты, десятки человек эвакуированы, есть информация о погибшем. "По предварительным данным, из опасных районов были эвакуированы 232 гражданина: 28 - из гостиничного комплекса "Туфенкян", 62 - из города Ташир, 22 - из Алаверди, 110 - со станции "Санаин", двое - из города Дилижан, семеро - из Айрума, один - из поселка Агарцин", - говорится в пресс-релизе службы. Отмечается, что к спасательным работам привлечены свыше 300 человек. "Спасательная служба МВД перешла на усиленную службу. Поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы продолжаются", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240526/armeniya-1948422643.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения