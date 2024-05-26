Рейтинг@Mail.ru
На севере Армении эвакуировали более 200 человек из-за наводнения - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 26.05.2024 (обновлено: 11:37 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948423131.html
На севере Армении эвакуировали более 200 человек из-за наводнения
На севере Армении эвакуировали более 200 человек из-за наводнения - РИА Новости, 26.05.2024
На севере Армении эвакуировали более 200 человек из-за наводнения
Более 230 человек эвакуированы на севере Армении из-за наводнения, сообщили в спасательной службе МВД страны. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T11:35
2024-05-26T11:37
в мире
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948406161_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_e455fe92d4209a36b36bd5dece88a532.jpg
ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Более 230 человек эвакуированы на севере Армении из-за наводнения, сообщили в спасательной службе МВД страны. В воскресенье ведомство сообщило, что в результате наводнения на севере республики были разрушены дороги и мосты, десятки человек эвакуированы, есть информация о погибшем. "По предварительным данным, из опасных районов были эвакуированы 232 гражданина: 28 - из гостиничного комплекса "Туфенкян", 62 - из города Ташир, 22 - из Алаверди, 110 - со станции "Санаин", двое - из города Дилижан, семеро - из Айрума, один - из поселка Агарцин", - говорится в пресс-релизе службы. Отмечается, что к спасательным работам привлечены свыше 300 человек. "Спасательная служба МВД перешла на усиленную службу. Поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы продолжаются", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948422643.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948406161_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_58272b04c42255ca3d38e1f69ee1f3f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения
В мире, Армения
На севере Армении эвакуировали более 200 человек из-за наводнения

На севере Армении эвакуировали 232 человека из районов, затронутых наводнением

© Фото : СоцсетиПоследствия наводнения на севере Армении
Последствия наводнения на севере Армении - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Соцсети
Последствия наводнения на севере Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Более 230 человек эвакуированы на севере Армении из-за наводнения, сообщили в спасательной службе МВД страны.
В воскресенье ведомство сообщило, что в результате наводнения на севере республики были разрушены дороги и мосты, десятки человек эвакуированы, есть информация о погибшем.
"По предварительным данным, из опасных районов были эвакуированы 232 гражданина: 28 - из гостиничного комплекса "Туфенкян", 62 - из города Ташир, 22 - из Алаверди, 110 - со станции "Санаин", двое - из города Дилижан, семеро - из Айрума, один - из поселка Агарцин", - говорится в пресс-релизе службы.
Отмечается, что к спасательным работам привлечены свыше 300 человек. "Спасательная служба МВД перешла на усиленную службу. Поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы продолжаются", - отмечается в сообщении.
Последствия наводнения на севере Армении - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Пашинян направился в зону, затронутую наводнением
Вчера, 11:32
 
В миреАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала