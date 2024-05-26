https://ria.ru/20240526/arktika-1948395710.html

Контакты "арктической пятерки" прерваны, заявили в МИД

Контакты "арктической пятерки" прерваны, заявили в МИД - РИА Новости, 26.05.2024

Контакты "арктической пятерки" прерваны, заявили в МИД

Контакты "арктической пятерки" (Россия, Дания, Канада, Норвегия, США), где обсуждались и проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, прерваны,... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T06:21

2024-05-26T06:21

2024-05-26T06:21

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Контакты "арктической пятерки" (Россия, Дания, Канада, Норвегия, США), где обсуждались и проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, прерваны, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин."Раньше так называемая "арктическая пятерка" (Россия, Дания, Канада, Норвегия, США) совместно обсуждала проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, снимала таким образом озабоченности и информировала друг друга о готовящихся шагах", - рассказал он.По его словам, "теперь этот механизм отсутствует – контакты по арктической тематике прерваны", при этом отмечается, что это произошло "не по нашей инициативе". "Это не наша проблема", - подчеркнул дипломат.Он пояснил, что "фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы".

https://ria.ru/20240516/arktika-1946383457.html

https://ria.ru/20240510/arktika-1945171263.html

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сша, дания, россия, в мире