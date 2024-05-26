https://ria.ru/20240526/arest-1948394605.html

Во Владивостоке арестовали двух членов банды вымогателей

Во Владивостоке арестовали двух членов банды вымогателей - РИА Новости, 26.05.2024

Во Владивостоке арестовали двух членов банды вымогателей

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал двух участников межэтнической организованной группы по делу о вымогательствах у таксистов, работающих в... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T05:54

2024-05-26T05:54

2024-05-26T06:11

происшествия

россия

узбекистан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал двух участников межэтнической организованной группы по делу о вымогательствах у таксистов, работающих в аэропорту города, ещё троих отправили под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В пятницу прокуратура сообщала о задержании четырёх участников межэтнической группы по подозрению в вымогательствах у таксистов, которые работали в аэропорту Владивостока. По данным прокуратуры, в ходе мониторинга в СМИ была выявлена информация о незаконных попытках регулирования работы таксистов. Злоумышленники угрожали водителям насилием и уничтожением имущества. "Двух граждан арестовали, ещё троих отправили под домашний арест", - сообщил собеседник агентства. Позже источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что "арестованы два гражданина Узбекистана, троих россиян отправили под домашний арест".Источник в правоохранительных органах региона ранее сообщал РИА Новости, что среди задержанных - граждане России и Узбекистана, деньги они вымогали у таджиков, узбеков и таксистов других национальностей. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия организованной группой), оперативное сопровождение по нему обеспечивают сотрудники регионального управления ФСБ России, ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в аппарате прокуратуры края. По версии следствия, с сентября 2021 по май 2024 года фигуранты еженедельно вымогали по пять тысяч рублей у водителей такси. В следственном управлении Приморья уточняли, что деятельность преступной группы способствовала хулиганству: между таксистами возле аэропорта вспыхивали драки из-за дележа рынка услуг. Во время обыска следователи нашли дома у фигурантов средства связи, оружие. В ведомстве добавляли, что задержаны три местных жителя и один гражданин Узбекистана.

https://ria.ru/20240523/obyski-1947813012.html

https://ria.ru/20240513/moshenniki-1945501190.html

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владивосток

приморский край

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происшествия, россия, узбекистан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владивосток, приморский край