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Во Владивостоке арестовали двух членов банды вымогателей - РИА Новости, 26.05.2024
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05:54 26.05.2024 (обновлено: 06:11 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/arest-1948394605.html
Во Владивостоке арестовали двух членов банды вымогателей
Во Владивостоке арестовали двух членов банды вымогателей - РИА Новости, 26.05.2024
Во Владивостоке арестовали двух членов банды вымогателей
Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал двух участников межэтнической организованной группы по делу о вымогательствах у таксистов, работающих в... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T05:54
2024-05-26T06:11
происшествия
россия
узбекистан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал двух участников межэтнической организованной группы по делу о вымогательствах у таксистов, работающих в аэропорту города, ещё троих отправили под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В пятницу прокуратура сообщала о задержании четырёх участников межэтнической группы по подозрению в вымогательствах у таксистов, которые работали в аэропорту Владивостока. По данным прокуратуры, в ходе мониторинга в СМИ была выявлена информация о незаконных попытках регулирования работы таксистов. Злоумышленники угрожали водителям насилием и уничтожением имущества. "Двух граждан арестовали, ещё троих отправили под домашний арест", - сообщил собеседник агентства. Позже источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что "арестованы два гражданина Узбекистана, троих россиян отправили под домашний арест".Источник в правоохранительных органах региона ранее сообщал РИА Новости, что среди задержанных - граждане России и Узбекистана, деньги они вымогали у таджиков, узбеков и таксистов других национальностей. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия организованной группой), оперативное сопровождение по нему обеспечивают сотрудники регионального управления ФСБ России, ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в аппарате прокуратуры края. По версии следствия, с сентября 2021 по май 2024 года фигуранты еженедельно вымогали по пять тысяч рублей у водителей такси. В следственном управлении Приморья уточняли, что деятельность преступной группы способствовала хулиганству: между таксистами возле аэропорта вспыхивали драки из-за дележа рынка услуг. Во время обыска следователи нашли дома у фигурантов средства связи, оружие. В ведомстве добавляли, что задержаны три местных жителя и один гражданин Узбекистана.
https://ria.ru/20240523/obyski-1947813012.html
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происшествия, россия, узбекистан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владивосток, приморский край
Происшествия, Россия, Узбекистан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке арестовали двух членов банды вымогателей

Во Владивостоке арестовали двух человек по делу о вымогательствах у таксистов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал двух участников межэтнической организованной группы по делу о вымогательствах у таксистов, работающих в аэропорту города, ещё троих отправили под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В пятницу прокуратура сообщала о задержании четырёх участников межэтнической группы по подозрению в вымогательствах у таксистов, которые работали в аэропорту Владивостока. По данным прокуратуры, в ходе мониторинга в СМИ была выявлена информация о незаконных попытках регулирования работы таксистов. Злоумышленники угрожали водителям насилием и уничтожением имущества.
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"Двух граждан арестовали, ещё троих отправили под домашний арест", - сообщил собеседник агентства.
Позже источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что "арестованы два гражданина Узбекистана, троих россиян отправили под домашний арест".
Источник в правоохранительных органах региона ранее сообщал РИА Новости, что среди задержанных - граждане России и Узбекистана, деньги они вымогали у таджиков, узбеков и таксистов других национальностей.
Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия организованной группой), оперативное сопровождение по нему обеспечивают сотрудники регионального управления ФСБ России, ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в аппарате прокуратуры края.
По версии следствия, с сентября 2021 по май 2024 года фигуранты еженедельно вымогали по пять тысяч рублей у водителей такси. В следственном управлении Приморья уточняли, что деятельность преступной группы способствовала хулиганству: между таксистами возле аэропорта вспыхивали драки из-за дележа рынка услуг. Во время обыска следователи нашли дома у фигурантов средства связи, оружие. В ведомстве добавляли, что задержаны три местных жителя и один гражданин Узбекистана.
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