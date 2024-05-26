https://ria.ru/20240526/antonov-1948388219.html
Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина
Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 26.05.2024
Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина
Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал недопустимым очередное оскорбление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, добавив,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T02:38
2024-05-26T02:38
2024-05-26T05:55
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ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал недопустимым очередное оскорбление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, добавив, что оно направлено против всего сплоченного народа России.Выступая в субботу перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, хозяин Белого дома вновь позволил себе недипломатично высказаться о Путине, назвав того "жестоким тираном"."Местным правящим кругам пора смириться с тем, что мы продолжим проводить независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах. Делая выпады в адрес Владимира Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашего государства", — сказал Антонов журналистам.Дипломат подчеркнул, что считает недопустимым подобное поведение для любого ответственного политика, а тем более для лидера страны."Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов "миропорядку, основанному на правилах", — указал Антонов.Байден давно не стесняется в выражениях, говоря о российском лидере. Так, в марте 2021 года он назвал его "убийцей", чем спровоцировал дипломатический скандал. Путин же пожелал коллеге здоровья, отметив, что "оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало".После начала спецоперации американский президент прилюдно называл президента России "диктатором", "мясником" и "военным преступником", а также утверждал, что тот "не может оставаться у власти".Путин отвечал на попытки главы Белого дома оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года глава государства заявил, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, поскольку он— "более опытный" и "прогнозируемый".
https://ria.ru/20240324/ostin-1935402319.html
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
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россия, в мире, сша, джо байден, владимир путин, анатолий антонов
Россия, В мире, США, Джо Байден, Владимир Путин, Анатолий Антонов
Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина
Антонов: оскорбление Байдена в адрес Путина направлено против российского народа
ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал недопустимым очередное оскорбление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, добавив, что оно направлено против всего сплоченного народа России.
Выступая в субботу перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк
, хозяин Белого дома вновь позволил себе недипломатично высказаться о Путине, назвав того "жестоким тираном".
"Местным правящим кругам пора смириться с тем, что мы продолжим проводить независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах. Делая выпады в адрес Владимира Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашего государства", — сказал Антонов журналистам.
Дипломат подчеркнул, что считает недопустимым подобное поведение для любого ответственного политика, а тем более для лидера страны.
"Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов "миропорядку, основанному на правилах", — указал Антонов.
Байден давно не стесняется в выражениях, говоря о российском лидере. Так, в марте 2021 года он назвал его "убийцей", чем спровоцировал дипломатический скандал. Путин же пожелал коллеге здоровья, отметив, что "оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало".
После начала спецоперации американский президент прилюдно называл президента России "диктатором", "мясником" и "военным преступником", а также утверждал, что тот "не может оставаться у власти".
Путин отвечал на попытки главы Белого дома оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года глава государства заявил, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, поскольку он— "более опытный" и "прогнозируемый".