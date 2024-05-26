Рейтинг@Mail.ru
Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 26.05.2024 (обновлено: 05:55 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/antonov-1948388219.html
Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина
Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 26.05.2024
Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина
Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал недопустимым очередное оскорбление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, добавив,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T02:38
2024-05-26T05:55
россия
в мире
сша
джо байден
владимир путин
анатолий антонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_0:60:3073:1789_1920x0_80_0_0_af368f8eab3dcbc18e6cbef25b4a949f.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал недопустимым очередное оскорбление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, добавив, что оно направлено против всего сплоченного народа России.Выступая в субботу перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, хозяин Белого дома вновь позволил себе недипломатично высказаться о Путине, назвав того "жестоким тираном"."Местным правящим кругам пора смириться с тем, что мы продолжим проводить независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах. Делая выпады в адрес Владимира Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашего государства", — сказал Антонов журналистам.Дипломат подчеркнул, что считает недопустимым подобное поведение для любого ответственного политика, а тем более для лидера страны."Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов "миропорядку, основанному на правилах", — указал Антонов.Байден давно не стесняется в выражениях, говоря о российском лидере. Так, в марте 2021 года он назвал его "убийцей", чем спровоцировал дипломатический скандал. Путин же пожелал коллеге здоровья, отметив, что "оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало".После начала спецоперации американский президент прилюдно называл президента России "диктатором", "мясником" и "военным преступником", а также утверждал, что тот "не может оставаться у власти".Путин отвечал на попытки главы Белого дома оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года глава государства заявил, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, поскольку он— "более опытный" и "прогнозируемый".
https://ria.ru/20240324/ostin-1935402319.html
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_a03418c06ca9d1e2d88b1afa0b591e78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, джо байден, владимир путин, анатолий антонов
Россия, В мире, США, Джо Байден, Владимир Путин, Анатолий Антонов
Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина

Антонов: оскорбление Байдена в адрес Путина направлено против российского народа

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал недопустимым очередное оскорбление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, добавив, что оно направлено против всего сплоченного народа России.
Выступая в субботу перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, хозяин Белого дома вновь позволил себе недипломатично высказаться о Путине, назвав того "жестоким тираном".
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Что он употребляет?" Слова Остина о Путине вызвали ярость в США
24 марта, 03:25
"Местным правящим кругам пора смириться с тем, что мы продолжим проводить независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах. Делая выпады в адрес Владимира Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашего государства", — сказал Антонов журналистам.
Дипломат подчеркнул, что считает недопустимым подобное поведение для любого ответственного политика, а тем более для лидера страны.
"Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов "миропорядку, основанному на правилах", — указал Антонов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Америка тащит Европу к третьей мировой войне
Вчера, 08:00
Байден давно не стесняется в выражениях, говоря о российском лидере. Так, в марте 2021 года он назвал его "убийцей", чем спровоцировал дипломатический скандал. Путин же пожелал коллеге здоровья, отметив, что "оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало".
После начала спецоперации американский президент прилюдно называл президента России "диктатором", "мясником" и "военным преступником", а также утверждал, что тот "не может оставаться у власти".
Путин отвечал на попытки главы Белого дома оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года глава государства заявил, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, поскольку он— "более опытный" и "прогнозируемый".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Переход Байдена через Альпы отменяется
Вчера, 08:00
 
РоссияВ миреСШАДжо БайденВладимир ПутинАнатолий Антонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала