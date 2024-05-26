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СМИ сообщили о задержании звезды "Бандитского Петербурга"
СМИ сообщили о задержании звезды "Бандитского Петербурга" - РИА Новости, 26.05.2024
СМИ сообщили о задержании звезды "Бандитского Петербурга"
Звезду сериала "Бандитский Петербург" Романа Жилкина задержали в северной столице, сообщил портал 78.ru. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T12:57
2024-05-26T12:57
2024-05-26T13:45
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Звезду сериала "Бандитский Петербург" Романа Жилкина задержали в северной столице, сообщил портал 78.ru."Я не знаю, за что он задержан. Мы пришли сообщить о преступлении в отношении другого человека. Там дело с брокерами. Стояли на улице, ждали мальчика, пока с ним общался оперативник. Роман Анатольевич отошел в сторону. Дежурный вышел на улицу покурить, и вот эти события начались", — сказала изданию адвокат Вероника Панкратова. В статье утверждается, что, пока Панкратова разговаривала с полицейскими, актер вышел на улицу и стоял возле служебного транспорта. Затем полицейские поинтересовались, зачем Жилкин ходит возле автомобилей, на что актер начал грубить, ему пригрозили протоколом по статье КоАП ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). По словам Панкратовой, актера задержали на 48 часов.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Культура, Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
СМИ сообщили о задержании звезды "Бандитского Петербурга"
78.ru: известного актера Романа Жилкина задержали в Петербурге