https://ria.ru/20240526/akter-1948432055.html

СМИ сообщили о задержании звезды "Бандитского Петербурга"

СМИ сообщили о задержании звезды "Бандитского Петербурга" - РИА Новости, 26.05.2024

СМИ сообщили о задержании звезды "Бандитского Петербурга"

Звезду сериала "Бандитский Петербург" Романа Жилкина задержали в северной столице, сообщил портал 78.ru. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T12:57

2024-05-26T12:57

2024-05-26T13:45

культура

происшествия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Звезду сериала "Бандитский Петербург" Романа Жилкина задержали в северной столице, сообщил портал 78.ru."Я не знаю, за что он задержан. Мы пришли сообщить о преступлении в отношении другого человека. Там дело с брокерами. Стояли на улице, ждали мальчика, пока с ним общался оперативник. Роман Анатольевич отошел в сторону. Дежурный вышел на улицу покурить, и вот эти события начались", — сказала изданию адвокат Вероника Панкратова. В статье утверждается, что, пока Панкратова разговаривала с полицейскими, актер вышел на улицу и стоял возле служебного транспорта. Затем полицейские поинтересовались, зачем Жилкин ходит возле автомобилей, на что актер начал грубить, ему пригрозили протоколом по статье КоАП ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). По словам Панкратовой, актера задержали на 48 часов.

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происшествия, санкт-петербург, россия