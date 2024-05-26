https://ria.ru/20240526/aerodrom-1948399714.html

Подполье сообщило об ударе по аэродрому, который Киев готовит к приему F-16

Подполье сообщило об ударе по аэродрому, который Киев готовит к приему F-16 - РИА Новости, 26.05.2024

Подполье сообщило об ударе по аэродрому, который Киев готовит к приему F-16

Минувшей ночью российские войска нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в городе Староконстантинове в Хмельницкой области, рассказал РИА... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T08:05

2024-05-26T08:05

2024-05-26T08:50

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

хмельницкая область

сергей лебедев

f-16

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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в городе Староконстантинове в Хмельницкой области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По его словам, один из ударов пришелся по военному аэродрому."Еще один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным Сопротивления, находится иностранная военная техника и производится обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение производят иностранные инструкторы", — добавил Лебедев.По его информации, еще одной целью была электроподстанция. Там произошла "очень мощная детонация", а в городе пропало электричество.О серии взрывов в Староконстантинове пишут и украинские СМИ. Они также отмечают, что город обесточен.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html

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украина, безопасность, хмельницкая область, сергей лебедев, f-16