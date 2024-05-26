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Подполье сообщило об ударе по аэродрому, который Киев готовит к приему F-16 - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 26.05.2024 (обновлено: 08:50 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/aerodrom-1948399714.html
Подполье сообщило об ударе по аэродрому, который Киев готовит к приему F-16
Подполье сообщило об ударе по аэродрому, который Киев готовит к приему F-16 - РИА Новости, 26.05.2024
Подполье сообщило об ударе по аэродрому, который Киев готовит к приему F-16
Минувшей ночью российские войска нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в городе Староконстантинове в Хмельницкой области, рассказал РИА... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T08:05
2024-05-26T08:50
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
хмельницкая область
сергей лебедев
f-16
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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в городе Староконстантинове в Хмельницкой области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По его словам, один из ударов пришелся по военному аэродрому."Еще один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным Сопротивления, находится иностранная военная техника и производится обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение производят иностранные инструкторы", — добавил Лебедев.По его информации, еще одной целью была электроподстанция. Там произошла "очень мощная детонация", а в городе пропало электричество.О серии взрывов в Староконстантинове пишут и украинские СМИ. Они также отмечают, что город обесточен.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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украина, безопасность, хмельницкая область, сергей лебедев, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Хмельницкая область, Сергей Лебедев, F-16
Подполье сообщило об ударе по аэродрому, который Киев готовит к приему F-16

Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому, готовившийся принять истребители F-16

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в городе Староконстантинове в Хмельницкой области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, один из ударов пришелся по военному аэродрому.
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Военный аэродром в Староконстантинове постоянно становится целью для российских ударов. По данным Лебедева, там готовятся принять американские истребители F-16. В районе военного аэродрома расположены бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электроподстанция.

"Еще один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным Сопротивления, находится иностранная военная техника и производится обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение производят иностранные инструкторы", — добавил Лебедев.
По его информации, еще одной целью была электроподстанция. Там произошла "очень мощная детонация", а в городе пропало электричество.
О серии взрывов в Староконстантинове пишут и украинские СМИ. Они также отмечают, что город обесточен.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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