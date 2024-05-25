https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948379587.html

СМИ указали на пугающие изменения во внешности Зеленского

СМИ указали на пугающие изменения во внешности Зеленского - РИА Новости, 25.05.2024

СМИ указали на пугающие изменения во внешности Зеленского

Владимир Зеленский стал выглядеть гораздо хуже, пишет DikGAZETE. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T23:15

2024-05-25T23:15

2024-05-25T23:15

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский стал выглядеть гораздо хуже, пишет DikGAZETE."Сам Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым, что, вероятно, относится к компетенции медицинских специалистов в области избавления от зависимости", — говорится в материале.При этом, в статье отмечается, что киевский режим с принятием закона, ужесточающего мобилизацию начали открыто называть "уклонистами" всех без исключения мужчин, остающихся в тылу. Их оскорбительные заявления транслируются в эфире государственных телеканалов, чего ранее власти старались не допускать, опасаясь подорвать общественное согласие, пояснил автор."Между тем ужесточение мобилизации не спасет Украину от неминуемого краха, ведь бойцы погибнут на фронте в первые же дни", — делается вывод в публикации.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948363325.html

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в мире, украина, владимир зеленский