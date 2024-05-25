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СМИ указали на пугающие изменения во внешности Зеленского - РИА Новости, 25.05.2024
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23:15 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948379587.html
СМИ указали на пугающие изменения во внешности Зеленского
СМИ указали на пугающие изменения во внешности Зеленского - РИА Новости, 25.05.2024
СМИ указали на пугающие изменения во внешности Зеленского
Владимир Зеленский стал выглядеть гораздо хуже, пишет DikGAZETE. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T23:15
2024-05-25T23:15
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский стал выглядеть гораздо хуже, пишет DikGAZETE."Сам Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым, что, вероятно, относится к компетенции медицинских специалистов в области избавления от зависимости", — говорится в материале.При этом, в статье отмечается, что киевский режим с принятием закона, ужесточающего мобилизацию начали открыто называть "уклонистами" всех без исключения мужчин, остающихся в тылу. Их оскорбительные заявления транслируются в эфире государственных телеканалов, чего ранее власти старались не допускать, опасаясь подорвать общественное согласие, пояснил автор."Между тем ужесточение мобилизации не спасет Украину от неминуемого краха, ведь бойцы погибнут на фронте в первые же дни", — делается вывод в публикации.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948363325.html
https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948350819.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
СМИ указали на пугающие изменения во внешности Зеленского

DikGAZETE: Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский стал выглядеть гораздо хуже, пишет DikGAZETE.
"Сам Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым, что, вероятно, относится к компетенции медицинских специалистов в области избавления от зависимости", — говорится в материале.
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При этом, в статье отмечается, что киевский режим с принятием закона, ужесточающего мобилизацию начали открыто называть "уклонистами" всех без исключения мужчин, остающихся в тылу. Их оскорбительные заявления транслируются в эфире государственных телеканалов, чего ранее власти старались не допускать, опасаясь подорвать общественное согласие, пояснил автор.
"Между тем ужесточение мобилизации не спасет Украину от неминуемого краха, ведь бойцы погибнут на фронте в первые же дни", — делается вывод в публикации.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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