https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948323097.html

Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией

Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 25.05.2024

Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией

Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Орда", что не видит возможным рассматривать вопрос о прекращении огня с Россией."Прекращение огня сегодня... Для... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T15:16

2024-05-25T15:16

2024-05-25T15:18

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Орда", что не видит возможным рассматривать вопрос о прекращении огня с Россией."Прекращение огня сегодня... Для нас это очень опасно, очень", — сказал он. Он утверждает, что Россия может "использовать это обстоятельство для усиления позиций".Позиция России по переговорамВ пятницу Путин подчеркнул на пресс-конференции в Минске, что Москва готова продолжить диалог с Киевом, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, сложившейся на земле.Президент ранее указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.

https://ria.ru/20240525/polsha-1948311062.html

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