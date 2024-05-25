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Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 25.05.2024 (обновлено: 15:18 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948323097.html
Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией
Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 25.05.2024
Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией
Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Орда", что не видит возможным рассматривать вопрос о прекращении огня с Россией."Прекращение огня сегодня... Для... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:16
2024-05-25T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
москва
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Орда", что не видит возможным рассматривать вопрос о прекращении огня с Россией."Прекращение огня сегодня... Для нас это очень опасно, очень", — сказал он. Он утверждает, что Россия может "использовать это обстоятельство для усиления позиций".Позиция России по переговорамВ пятницу Путин подчеркнул на пресс-конференции в Минске, что Москва готова продолжить диалог с Киевом, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, сложившейся на земле.Президент ранее указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
https://ria.ru/20240525/polsha-1948311062.html
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в мире, россия, владимир зеленский, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Москва
Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией

Зеленский назвал прекращение огня с Россией опасным для Украины

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Орда", что не видит возможным рассматривать вопрос о прекращении огня с Россией.

"Прекращение огня сегодня... Для нас это очень опасно, очень", — сказал он.
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Он утверждает, что Россия может "использовать это обстоятельство для усиления позиций".

Позиция России по переговорам
В пятницу Путин подчеркнул на пресс-конференции в Минске, что Москва готова продолжить диалог с Киевом, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, сложившейся на земле.
Президент ранее указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийМосква
 
 
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