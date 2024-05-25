https://ria.ru/20240525/vzryvy-1948375281.html

В Белгороде во время сигнала ракетной опасности прогремели 20 взрывов

В Белгороде во время сигнала ракетной опасности прогремели 20 взрывов - РИА Новости, 25.05.2024

В Белгороде во время сигнала ракетной опасности прогремели 20 взрывов

Не менее 20 взрывов было слышно в Белгороде во время сигнала ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T22:23

2024-05-25T22:23

2024-05-25T22:23

белгород

белгородский район

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Не менее 20 взрывов было слышно в Белгороде во время сигнала ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе в 22.09 мск. Во время работы сирены в районе Харьковской горы в Белгороде была слышна серия взрывов в небе. Они продолжались около пяти минут с разной интенсивностью.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945421271.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район