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В Белгороде во время сигнала ракетной опасности прогремели 20 взрывов
В Белгороде во время сигнала ракетной опасности прогремели 20 взрывов - РИА Новости, 25.05.2024
В Белгороде во время сигнала ракетной опасности прогремели 20 взрывов
Не менее 20 взрывов было слышно в Белгороде во время сигнала ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T22:23
2024-05-25T22:23
2024-05-25T22:23
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Не менее 20 взрывов было слышно в Белгороде во время сигнала ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе в 22.09 мск. Во время работы сирены в районе Харьковской горы в Белгороде была слышна серия взрывов в небе. Они продолжались около пяти минут с разной интенсивностью.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945421271.html
белгород
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белгород, белгородский район
Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде во время сигнала ракетной опасности прогремели 20 взрывов
В Белгороде во время сигнала ракетной опасности за 5 минут прогремели 20 взрывов