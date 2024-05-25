Рейтинг@Mail.ru
В офис в Стамбуле бросили взрывчатку, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/vzryv-1948371601.html
В офис в Стамбуле бросили взрывчатку, сообщили СМИ
В офис в Стамбуле бросили взрывчатку, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.05.2024
В офис в Стамбуле бросили взрывчатку, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в одном из офисов в Стамбуле, неизвестные бросили взрывчатку и скрылись, передает агентство İhlas. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T21:44
2024-05-25T21:44
в мире
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_bf71d4297f2463edd934e0fcb55b0880.jpg
АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в одном из офисов в Стамбуле, неизвестные бросили взрывчатку и скрылись, передает агентство İhlas. "Взрыв произошел в рабочем офисе в Кючюкчекмедже", - сообщило издание. Утверждается, что неизвестные, приехавшие на мотоцикле, бросили взрывчатку в офис и скрылись. На месте происшествия работают пожарные, медики и спасатели.
https://ria.ru/20240403/napadenie-1937479245.html
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_66d80f6951b20c5a0ce368db95bb08bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул
В мире, Стамбул
В офис в Стамбуле бросили взрывчатку, сообщили СМИ

Ihlas: в офис в Стамбуле бросили взрывчатку, прогремел взрыв

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в одном из офисов в Стамбуле, неизвестные бросили взрывчатку и скрылись, передает агентство İhlas.
"Взрыв произошел в рабочем офисе в Кючюкчекмедже", - сообщило издание.
Утверждается, что неизвестные, приехавшие на мотоцикле, бросили взрывчатку в офис и скрылись.
На месте происшествия работают пожарные, медики и спасатели.
Последствия нападения на отель в Кючюкчекмедже близ Стамбула
СМИ сообщили о вооруженном нападении на отель в Стамбуле
3 апреля, 06:38
 
В миреСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала