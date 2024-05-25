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В офис в Стамбуле бросили взрывчатку, сообщили СМИ

В офис в Стамбуле бросили взрывчатку, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.05.2024

В офис в Стамбуле бросили взрывчатку, сообщили СМИ

Взрыв прогремел в одном из офисов в Стамбуле, неизвестные бросили взрывчатку и скрылись, передает агентство İhlas. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T21:44

2024-05-25T21:44

2024-05-25T21:44

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стамбул

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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в одном из офисов в Стамбуле, неизвестные бросили взрывчатку и скрылись, передает агентство İhlas. "Взрыв произошел в рабочем офисе в Кючюкчекмедже", - сообщило издание. Утверждается, что неизвестные, приехавшие на мотоцикле, бросили взрывчатку в офис и скрылись. На месте происшествия работают пожарные, медики и спасатели.

https://ria.ru/20240403/napadenie-1937479245.html

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в мире, стамбул