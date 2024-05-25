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В офис в Стамбуле бросили взрывчатку, сообщили СМИ
В офис в Стамбуле бросили взрывчатку, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.05.2024
В офис в Стамбуле бросили взрывчатку, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в одном из офисов в Стамбуле, неизвестные бросили взрывчатку и скрылись, передает агентство İhlas. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T21:44
2024-05-25T21:44
2024-05-25T21:44
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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в одном из офисов в Стамбуле, неизвестные бросили взрывчатку и скрылись, передает агентство İhlas. "Взрыв произошел в рабочем офисе в Кючюкчекмедже", - сообщило издание. Утверждается, что неизвестные, приехавшие на мотоцикле, бросили взрывчатку в офис и скрылись. На месте происшествия работают пожарные, медики и спасатели.
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в мире, стамбул
В офис в Стамбуле бросили взрывчатку, сообщили СМИ
Ihlas: в офис в Стамбуле бросили взрывчатку, прогремел взрыв