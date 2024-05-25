https://ria.ru/20240525/vzryv-1948357200.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 25.05.2024

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв раздался в субботу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T19:33

2024-05-25T19:33

2024-05-25T19:34

в мире

харьков

специальная военная операция на украине

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f12a285dd42f9784d32bb54971170a.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Взрыв раздался в субботу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города игорь Терехов в Telegram-канале. Ранее в субботу Терехов сообщал о взрыве в городе. "Взрыв в Харькове. Предварительно - центральный район", - написал он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, украина