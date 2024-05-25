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В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 25.05.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв раздался в субботу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T19:33
2024-05-25T19:33
2024-05-25T19:34
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Взрыв раздался в субботу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города игорь Терехов в Telegram-канале. Ранее в субботу Терехов сообщал о взрыве в городе. "Взрыв в Харькове. Предварительно - центральный район", - написал он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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в мире, харьков, украина
В мире, Харьков, Специальная военная операция на Украине, Украина
В Харькове прогремел взрыв
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Взрыв раздался в субботу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города игорь Терехов в Telegram-канале
.
Ранее в субботу Терехов сообщал о взрыве в городе.
"Взрыв в Харькове. Предварительно - центральный район", - написал он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.