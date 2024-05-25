https://ria.ru/20240525/vybory-1948315192.html

В США заявили об обеспокоенности из-за провокаций КНДР перед выборами

В США заявили об обеспокоенности из-за провокаций КНДР перед выборами - РИА Новости, 25.05.2024

В США заявили об обеспокоенности из-за провокаций КНДР перед выборами

Власти США обеспокоены, что КНДР может предпринять провокационные меры ближе к американским президентским выборам в ноябре, заявил телеканал NBC News со ссылкой РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T13:54

2024-05-25T13:54

2024-05-25T13:54

в мире

сша

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти США обеспокоены, что КНДР может предпринять провокационные меры ближе к американским президентским выборам в ноябре, заявил телеканал NBC News со ссылкой на источники. Как заявили телеканалу шесть высокопоставленных американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что усиливающийся военный союз между Россией и КНДР может "значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна" и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Мы не сомневаемся, что КНДР будет вести себя провокационно в этом году. Вопрос в том, насколько обострится эта ситуация", - заявил NBC News представитель американской разведки. Телеканал назвал возможные провокации КНДР перед выборами в США "октябрьским сюрпризом". Американские чиновники выразили опасение NBC News, что сотрудничество РФ с КНДР может помочь Северной Корее разработать свою первую подводную лодку с возможностью запуска ракет с ядерной боевой частью. Однако чиновники также добавляют, что перспективы "альянса РФ и КНДР" остаются неизвестны. Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.

https://ria.ru/20240425/matvienko-1942207589.html

https://ria.ru/20240304/ssha-1930461585.html

сша

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в мире, сша, кндр (северная корея)