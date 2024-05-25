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В США заявили об обеспокоенности из-за провокаций КНДР перед выборами - РИА Новости, 25.05.2024
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13:54 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/vybory-1948315192.html
В США заявили об обеспокоенности из-за провокаций КНДР перед выборами
В США заявили об обеспокоенности из-за провокаций КНДР перед выборами - РИА Новости, 25.05.2024
В США заявили об обеспокоенности из-за провокаций КНДР перед выборами
Власти США обеспокоены, что КНДР может предпринять провокационные меры ближе к американским президентским выборам в ноябре, заявил телеканал NBC News со ссылкой РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T13:54
2024-05-25T13:54
в мире
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кндр (северная корея)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти США обеспокоены, что КНДР может предпринять провокационные меры ближе к американским президентским выборам в ноябре, заявил телеканал NBC News со ссылкой на источники. Как заявили телеканалу шесть высокопоставленных американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что усиливающийся военный союз между Россией и КНДР может "значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна" и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Мы не сомневаемся, что КНДР будет вести себя провокационно в этом году. Вопрос в том, насколько обострится эта ситуация", - заявил NBC News представитель американской разведки. Телеканал назвал возможные провокации КНДР перед выборами в США "октябрьским сюрпризом". Американские чиновники выразили опасение NBC News, что сотрудничество РФ с КНДР может помочь Северной Корее разработать свою первую подводную лодку с возможностью запуска ракет с ядерной боевой частью. Однако чиновники также добавляют, что перспективы "альянса РФ и КНДР" остаются неизвестны. Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
https://ria.ru/20240425/matvienko-1942207589.html
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в мире, сша, кндр (северная корея)
В мире, США, КНДР (Северная Корея)
В США заявили об обеспокоенности из-за провокаций КНДР перед выборами

NBC News: США обеспокоены возможными провокациями КНДР перед выборами в ноябре

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти США обеспокоены, что КНДР может предпринять провокационные меры ближе к американским президентским выборам в ноябре, заявил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Как заявили телеканалу шесть высокопоставленных американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что усиливающийся военный союз между Россией и КНДР может "значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна" и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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"Мы не сомневаемся, что КНДР будет вести себя провокационно в этом году. Вопрос в том, насколько обострится эта ситуация", - заявил NBC News представитель американской разведки.
Телеканал назвал возможные провокации КНДР перед выборами в США "октябрьским сюрпризом". Американские чиновники выразили опасение NBC News, что сотрудничество РФ с КНДР может помочь Северной Корее разработать свою первую подводную лодку с возможностью запуска ракет с ядерной боевой частью. Однако чиновники также добавляют, что перспективы "альянса РФ и КНДР" остаются неизвестны.
Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
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