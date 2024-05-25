https://ria.ru/20240525/vsu-1948370312.html

"Они все поняли". В ВСУ рассказали об отчаянном положении в зоне СВО

"Они все поняли". В ВСУ рассказали об отчаянном положении в зоне СВО - РИА Новости, 25.05.2024

"Они все поняли". В ВСУ рассказали об отчаянном положении в зоне СВО

Российские войска стали атаковать позиции ВСУ намного чаще, заявил украинский солдат в беседе с Wall Street Journal. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T21:33

2024-05-25T21:33

2024-05-25T21:33

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские войска стали атаковать позиции ВСУ намного чаще, заявил украинский солдат в беседе с Wall Street Journal."Ситуация напряженная. Мы не знаем, чего ждать от противника <…>. Противник понял, что у нас стало меньше боеприпасов, и теперь ведет наступление намного чаще, чем прежде", — пожаловался он.Как отмечает корреспондент издания, солдаты ВСУ признают превосходство российских войск, но ничего не могут сделать из-за отсутствия необходимых снарядов, без которых любые вооружения становятся обузой."На один их артиллерийский залп приходятся десять российских", — констатирует он.По словам одного из украинских военнослужащих, ВСУ зачастую приходится использовать имеющиеся боеприпасы для того, чтобы просто защитить остатки пехоты.Ранее, 3 мая, в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.

https://ria.ru/20240525/kiev-1948344765.html

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в мире, сша, вооруженные силы украины, украина, россия