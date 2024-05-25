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"Они все поняли". В ВСУ рассказали об отчаянном положении в зоне СВО - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:33 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/vsu-1948370312.html
"Они все поняли". В ВСУ рассказали об отчаянном положении в зоне СВО
"Они все поняли". В ВСУ рассказали об отчаянном положении в зоне СВО - РИА Новости, 25.05.2024
"Они все поняли". В ВСУ рассказали об отчаянном положении в зоне СВО
Российские войска стали атаковать позиции ВСУ намного чаще, заявил украинский солдат в беседе с Wall Street Journal. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T21:33
2024-05-25T21:33
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские войска стали атаковать позиции ВСУ намного чаще, заявил украинский солдат в беседе с Wall Street Journal."Ситуация напряженная. Мы не знаем, чего ждать от противника &lt;…&gt;. Противник понял, что у нас стало меньше боеприпасов, и теперь ведет наступление намного чаще, чем прежде", — пожаловался он.Как отмечает корреспондент издания, солдаты ВСУ признают превосходство российских войск, но ничего не могут сделать из-за отсутствия необходимых снарядов, без которых любые вооружения становятся обузой."На один их артиллерийский залп приходятся десять российских", — констатирует он.По словам одного из украинских военнослужащих, ВСУ зачастую приходится использовать имеющиеся боеприпасы для того, чтобы просто защитить остатки пехоты.Ранее, 3 мая, в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.
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в мире, сша, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Они все поняли". В ВСУ рассказали об отчаянном положении в зоне СВО

Украинский солдат: российские войска стали атаковать чаще

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские войска стали атаковать позиции ВСУ намного чаще, заявил украинский солдат в беседе с Wall Street Journal.
"Ситуация напряженная. Мы не знаем, чего ждать от противника <…>. Противник понял, что у нас стало меньше боеприпасов, и теперь ведет наступление намного чаще, чем прежде", — пожаловался он.
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Как отмечает корреспондент издания, солдаты ВСУ признают превосходство российских войск, но ничего не могут сделать из-за отсутствия необходимых снарядов, без которых любые вооружения становятся обузой.
«
"На один их артиллерийский залп приходятся десять российских", — констатирует он.
По словам одного из украинских военнослужащих, ВСУ зачастую приходится использовать имеющиеся боеприпасы для того, чтобы просто защитить остатки пехоты.
Ранее, 3 мая, в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.
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