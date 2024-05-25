https://ria.ru/20240525/vsu-1948334012.html
А раньше высмеивали. В США обратили внимание на новое решение Украины
А раньше высмеивали. В США обратили внимание на новое решение Украины - РИА Новости, 25.05.2024
А раньше высмеивали. В США обратили внимание на новое решение Украины
Украина начала освобождать заключенных для службы в ВСУ, пишет The New York Times. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:34
2024-05-25T16:34
2024-05-25T16:34
в мире
украина
киев
денис малюська
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украина начала освобождать заключенных для службы в ВСУ, пишет The New York Times."Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в своем интервью в пятницу, что около 350 заключенных уже освобождены в соответствии с принятым на прошлой неделе законом, который позволяет осужденным служить в армии в обмен на возможность условно-досрочного освобождения по окончании службы", — пишет издание.На сегодняшний день суды рассматривают уже 4300 заявок от заключенных, говорится в статье.NYT добавил, что если раньше на Украине высмеивали подобные решения, то сейчас, когда конфликт длится уже третий год, а ВСУ испытывают трудности по всей линии фронта, Киев остро нуждается в солдатах, заключает NYT.С 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ устанавливает новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права. Возможность демобилизации, которой ждали украинские военные и их родственники, законом не предусмотрена.Закон был принят на фоне неудач ВСУ на фронте, в частности поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях.Военнослужащие и эксперты заявляли о серьезной нехватке личного состава в украинских войсках. На решении проблемы нехватки личного состава путем усиления мобилизации настаивали и западные партнеры Киева, мотивируя это тем, что без достаточного количества солдат поставляемое Западом вооружение Украине не поможет.В самом начале конфликта часть мужчин отправлялись воевать добровольно, но на фоне потерь украинской армии, отсутствия ротаций и демобилизации всё больше становится тех, кто пытается избежать мобилизации. Украинские военнообязанные платят тысячи долларов за возможность уклонения от службы, пытаются незаконно выехать из страны, переодеваясь в женщин, или переплыть пограничную реку Тиса, при этом некоторые гибнут.Закон нацелен на то, чтобы минимизировать число случаев уклонения от службы и мобилизовать как можно больше человек. В минобороны Украины уже заявили, что 18 мая "приходит конец" той спокойной жизни, которой ранее жила часть населения страны.
https://ria.ru/20240523/syrskiy-1947961850.html
https://ria.ru/20240525/vsu-1948318111.html
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948285675.html
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в мире, украина, киев, денис малюська, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Денис Малюська, Вооруженные силы Украины
А раньше высмеивали. В США обратили внимание на новое решение Украины
NYT: в ВСУ вступят 350 освобожденных заключенных, на рассмотрении 4300 заявок
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Украина начала освобождать заключенных для службы в ВСУ, пишет The New York Times
.
"Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в своем интервью в пятницу, что около 350 заключенных уже освобождены в соответствии с принятым на прошлой неделе законом, который позволяет осужденным служить в армии в обмен на возможность условно-досрочного освобождения по окончании службы", — пишет издание.
На сегодняшний день суды рассматривают уже 4300 заявок от заключенных, говорится в статье.
NYT добавил, что если раньше на Украине высмеивали подобные решения, то сейчас, когда конфликт длится уже третий год, а ВСУ испытывают трудности по всей линии фронта, Киев остро нуждается в солдатах, заключает NYT.
С 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ устанавливает новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права. Возможность демобилизации, которой ждали украинские военные и их родственники, законом не предусмотрена.
Закон был принят на фоне неудач ВСУ на фронте, в частности поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Военнослужащие и эксперты заявляли о серьезной нехватке личного состава в украинских войсках. На решении проблемы нехватки личного состава путем усиления мобилизации настаивали и западные партнеры Киева, мотивируя это тем, что без достаточного количества солдат поставляемое Западом вооружение Украине не поможет.
В самом начале конфликта часть мужчин отправлялись воевать добровольно, но на фоне потерь украинской армии, отсутствия ротаций и демобилизации всё больше становится тех, кто пытается избежать мобилизации. Украинские военнообязанные платят тысячи долларов за возможность уклонения от службы, пытаются незаконно выехать из страны, переодеваясь в женщин, или переплыть пограничную реку Тиса, при этом некоторые гибнут.
Закон нацелен на то, чтобы минимизировать число случаев уклонения от службы и мобилизовать как можно больше человек. В минобороны Украины уже заявили, что 18 мая "приходит конец" той спокойной жизни, которой ранее жила часть населения страны.