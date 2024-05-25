https://ria.ru/20240525/vsu-1948279074.html

Рогов рассказал, к чему приведет усиление раскола в рядах ВСУ

Рогов рассказал, к чему приведет усиление раскола в рядах ВСУ - РИА Новости, 25.05.2024

Рогов рассказал, к чему приведет усиление раскола в рядах ВСУ

Усиление раскола в рядах ВСУ может привести к активизации сдачи в плен украинских военнослужащих, проседанию и даже обвалу фронта, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T05:38

2024-05-25T05:38

2024-05-25T07:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир рогов

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Усиление раскола в рядах ВСУ может привести к активизации сдачи в плен украинских военнослужащих, проседанию и даже обвалу фронта, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Желающих умирать за нелегитимный режим (Владимира) Зеленского становится все меньше. Насильно мобилизованные граждане Украины видят, каковы истинные потери ВСУ на фронте, и знают о том запредельном уровне коррупции и обогащения на войне, которого достиг режим Зеленского. Именно поэтому усиление раскола в рядах ВСУ может привести к активизации сдачи в плен украинских военнослужащих, которую мы должны стимулировать, проседанию и даже обвалу фронта", - сказал Рогов. По его словам, уже сегодня необходимо предусмотреть механизмы перехода, фильтрации и интеграции украинских военнопленных, а по сути, южнорусских людей, решивших связать свою судьбу с Россией. При этом, отметил он, необходимо учитывать их роль в ВСУ и обстоятельства сдачи в плен. "Наша задача - дать понять насильно мобилизованным военнослужащим Украины, не совершавшим военные преступления, что сдача в плен – это не только переход на мирную сторону, переход к своим, но и их шанс спастись. А при соблюдении определенных условий, возможно, даже интегрироваться в российское общество. Необходим механизм разделения пленных по категориям - от боевиков нацистских формирований до насильно загнанных в ряды украинской армии людей, разделяющих взгляды общерусского единства", - подчеркнул Рогов. Он отметил, что это очень тонкая работа и надо не только привлечь к ней профильных специалистов, но и провести целый ряд дополнительных консультаций. "По сути, мы должны отделять зерна от плевел. А это крайне непростая работа, требующая огромного количества времени, усилий и наладки. Сейчас на фронте в составе ВС РФ сформирован добровольческий отряд имени Максима Кривоноса, состоящий из бывших украинских военнослужащих", - сказал Рогов. По его словам, переходя на сторону России, украинские военные должны понимать, что получат перспективы нормальных условий жизни в российском обществе, а также возможность перевезти своих родственников.

https://ria.ru/20240525/obman-1948274308.html

https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948258278.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире