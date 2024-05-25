https://ria.ru/20240525/vsu-1948271287.html
Генштаб ВСУ заявил о потере позиции на Покровском направлении
Генштаб ВСУ заявил о потере позиции на Покровском направлении - РИА Новости, 25.05.2024
Генштаб ВСУ заявил о потере позиции на Покровском направлении
Генштаб ВСУ в Telegram-канале заявил о потере позиции на покровском направлении восточнее села Евгеньевка. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T01:10
2024-05-25T01:10
2024-05-25T01:10
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Генштаб ВСУ в Telegram-канале заявил о потере позиции на покровском направлении восточнее села Евгеньевка. Ранее Генеральный штаб ВСУ заявил, что покровское направление является самым напряженным на всей линии фронта, ситуация там требует от украинских войск проведения маневра. Генштаб также заявил, что "продолжаются тяжелые бои" в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки. "РФ имеют частичный успех восточнее Евгеньевки... ВСУ принимают активные меры по восстановлению утраченного положения", - говорится в сообщении генштаба. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948258278.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Генштаб ВСУ заявил о потере позиции на Покровском направлении
ВСУ заявили о потере позиции на Покровском направлении восточнее села Евгеньевка