https://ria.ru/20240525/vino-1948341391.html
ЕС в марте нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года
ЕС в марте нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года - РИА Новости, 25.05.2024
ЕС в марте нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года
В марте Евросоюз нарастил поставки вина в Россию до максимума с конца 2022 года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T17:39
2024-05-25T17:39
2024-05-25T17:53
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В марте Евросоюз нарастил поставки вина в Россию до максимума с конца 2022 года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Так, в марте европейский экспорт вырос на четверть в месячном и годовом выражении — до 26,6 тысячи тонн. Это максимальный показатель с декабря 2022-го, когда закупки составили 30 тысяч тонн. Как и в феврале, крупнейшим поставщиком стала Италия, увеличившая винный экспорт в Россию на 27 процентов — до 11,9 тысячи тонн. Второе место занимает Литва, нарастившая поставки на 40 процентов, до 4,2 тысячи тонн. Испанский экспорт подскочил в 1,6 раза, до трех тысяч тонн, что позволило стране вытеснить Польшу с третьего места. Польша, оказавшаяся на четвертой строчке, стала единственной страной, существенно снизившей поставки вина в Россию — на 24 процента, до двух тысяч тонн. Пятое место заняла Латвия с ростом экспорта на 18 процентов — до 1,6 тысячи тонн. Кроме того, после трехмесячной паузы вновь начались поставки вина из Болгарии, хотя и всего 25 тонн.
https://ria.ru/20240525/endokrinolog-1948275392.html
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россия, польша, италия, экономика, евросоюз
Россия, Польша, Италия, Экономика, Евросоюз
ЕС в марте нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года
ЕС в марте нарастил поставки вина в Россию до 26,6 тысячи тонн