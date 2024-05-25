https://ria.ru/20240525/vino-1948341391.html

ЕС в марте нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года

ЕС в марте нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года - РИА Новости, 25.05.2024

ЕС в марте нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года

В марте Евросоюз нарастил поставки вина в Россию до максимума с конца 2022 года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T17:39

2024-05-25T17:39

2024-05-25T17:53

россия

польша

италия

экономика

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb250dc1f632a76c9d6b04db075c36fc.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В марте Евросоюз нарастил поставки вина в Россию до максимума с конца 2022 года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Так, в марте европейский экспорт вырос на четверть в месячном и годовом выражении — до 26,6 тысячи тонн. Это максимальный показатель с декабря 2022-го, когда закупки составили 30 тысяч тонн. Как и в феврале, крупнейшим поставщиком стала Италия, увеличившая винный экспорт в Россию на 27 процентов — до 11,9 тысячи тонн. Второе место занимает Литва, нарастившая поставки на 40 процентов, до 4,2 тысячи тонн. Испанский экспорт подскочил в 1,6 раза, до трех тысяч тонн, что позволило стране вытеснить Польшу с третьего места. Польша, оказавшаяся на четвертой строчке, стала единственной страной, существенно снизившей поставки вина в Россию — на 24 процента, до двух тысяч тонн. Пятое место заняла Латвия с ростом экспорта на 18 процентов — до 1,6 тысячи тонн. Кроме того, после трехмесячной паузы вновь начались поставки вина из Болгарии, хотя и всего 25 тонн.

https://ria.ru/20240525/endokrinolog-1948275392.html

https://ria.ru/20240524/vino-1948036698.html

россия

польша

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, польша, италия, экономика, евросоюз