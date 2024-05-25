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Сикорский пригрозил России ответом на применение ядерного оружия на Украине
Сикорский пригрозил России ответом на применение ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 25.05.2024
Сикорский пригрозил России ответом на применение ядерного оружия на Украине
США атакуют позиции России в зоне СВО, если она применит ядерное оружие, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью газете Guardian. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T22:36
2024-05-25T22:36
2024-05-25T23:29
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США атакуют позиции России в зоне СВО, если она применит ядерное оружие, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью газете Guardian."Американцы сказали русским, что, если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы нанесем удар по всем вашим позициям на Украине обычным оружием", — цитирует его издание.По словам Сикорского, он считает это реальной угрозойВ Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.
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Сикорский пригрозил России ответом на применение ядерного оружия на Украине
МИД Польши: США атакуют позиции РФ в зоне СВО при применении ядерного оружия