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Сикорский пригрозил России ответом на применение ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:36 25.05.2024 (обновлено: 23:29 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/ukraina-1948376784.html
Сикорский пригрозил России ответом на применение ядерного оружия на Украине
Сикорский пригрозил России ответом на применение ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 25.05.2024
Сикорский пригрозил России ответом на применение ядерного оружия на Украине
США атакуют позиции России в зоне СВО, если она применит ядерное оружие, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью газете Guardian. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T22:36
2024-05-25T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
радослав сикорский
дмитрий песков
мид польши
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США атакуют позиции России в зоне СВО, если она применит ядерное оружие, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью газете Guardian."Американцы сказали русским, что, если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы нанесем удар по всем вашим позициям на Украине обычным оружием", — цитирует его издание.По словам Сикорского, он считает это реальной угрозойВ Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.
https://ria.ru/20240525/vsu-1948370312.html
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в мире, россия, украина, сша, радослав сикорский, дмитрий песков, мид польши
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Радослав Сикорский, Дмитрий Песков, МИД Польши
Сикорский пригрозил России ответом на применение ядерного оружия на Украине

МИД Польши: США атакуют позиции РФ в зоне СВО при применении ядерного оружия

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США атакуют позиции России в зоне СВО, если она применит ядерное оружие, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью газете Guardian.
"Американцы сказали русским, что, если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы нанесем удар по всем вашим позициям на Украине обычным оружием", — цитирует его издание.
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По словам Сикорского, он считает это реальной угрозой
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАРадослав СикорскийДмитрий ПесковМИД Польши
 
 
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