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Антонов рассказал, в каком случае Украина может потерять больше территорий - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:06 25.05.2024 (обновлено: 20:11 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/ukraina-1948360953.html
Антонов рассказал, в каком случае Украина может потерять больше территорий
Антонов рассказал, в каком случае Украина может потерять больше территорий - РИА Новости, 25.05.2024
Антонов рассказал, в каком случае Украина может потерять больше территорий
Украина потеряет значительные территории в случае, если США проигнорируют предложения России по мирным переговорам, заявил в субботу российский посол в... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T20:06
2024-05-25T20:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
швейцария
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Украина потеряет значительные территории в случае, если США проигнорируют предложения России по мирным переговорам, заявил в субботу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому журналу Newsweek. "Если российские предложения по мирным переговорам в Вашингтоне вновь проигнорируют, украинцы потеряют куда больше территорий по сравнению с теми, которые есть у них сейчас", - сказал Антонов. Говоря об украинской проблематике, посол также обратил внимание на анонсированную в Швейцарии конференцию, которую Антонов назвал "профанацией", не способной заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу сторон. "На деле данная инициатива – не больше чем профанация, призванная отвлечь мировую общественность от узловых проблем современности. Заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу пустословием и повторением политических лозунгов не получится. Более того, швейцарская сходка не вправе подтверждать легитимность Зеленского. У нее просто нет полномочий", - подчеркнул Антонов. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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в мире, россия, украина, швейцария, анатолий антонов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, Анатолий Антонов
Антонов рассказал, в каком случае Украина может потерять больше территорий

Антонов: Украина потеряет территории, если США проигнорируют предложения России

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Украина потеряет значительные территории в случае, если США проигнорируют предложения России по мирным переговорам, заявил в субботу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому журналу Newsweek.
"Если российские предложения по мирным переговорам в Вашингтоне вновь проигнорируют, украинцы потеряют куда больше территорий по сравнению с теми, которые есть у них сейчас", - сказал Антонов.
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Говоря об украинской проблематике, посол также обратил внимание на анонсированную в Швейцарии конференцию, которую Антонов назвал "профанацией", не способной заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу сторон.
«
"На деле данная инициатива – не больше чем профанация, призванная отвлечь мировую общественность от узловых проблем современности. Заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу пустословием и повторением политических лозунгов не получится. Более того, швейцарская сходка не вправе подтверждать легитимность Зеленского. У нее просто нет полномочий", - подчеркнул Антонов.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаШвейцарияАнатолий Антонов
 
 
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