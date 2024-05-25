Антонов рассказал, в каком случае Украина может потерять больше территорий
Антонов: Украина потеряет территории, если США проигнорируют предложения России
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Украина потеряет значительные территории в случае, если США проигнорируют предложения России по мирным переговорам, заявил в субботу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому журналу Newsweek.
"Если российские предложения по мирным переговорам в Вашингтоне вновь проигнорируют, украинцы потеряют куда больше территорий по сравнению с теми, которые есть у них сейчас", - сказал Антонов.
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Говоря об украинской проблематике, посол также обратил внимание на анонсированную в Швейцарии конференцию, которую Антонов назвал "профанацией", не способной заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу сторон.
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"На деле данная инициатива – не больше чем профанация, призванная отвлечь мировую общественность от узловых проблем современности. Заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу пустословием и повторением политических лозунгов не получится. Более того, швейцарская сходка не вправе подтверждать легитимность Зеленского. У нее просто нет полномочий", - подчеркнул Антонов.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
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