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На Украине возбудили дела за отход с позиций в Харьковской области - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:43 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/ukraina-1948341635.html
На Украине возбудили дела за отход с позиций в Харьковской области
На Украине возбудили дела за отход с позиций в Харьковской области - РИА Новости, 25.05.2024
На Украине возбудили дела за отход с позиций в Харьковской области
Госбюро расследований Украины начало уголовное производство в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T17:43
2024-05-25T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госбюро расследований Украины начало уголовное производство в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии, сообщает телеканал "Мы Украина". "Госбюро расследований расследует вероятный побег 125-й отдельной территориальной бригады во время наступления на Харьковскую область, оставившей позиции во время штурма", - приводит текст дела из Единого реестра судебных решений телеканал в Тelegram-канале. По данным следствия, 28 командиров не организовали должным образом оборону позиций на границе с РФ в районе населенных пунктов Стрелечья, Красное, Борисовка, в селах Пыльная Харьковского района и Гатище Чугуевского района и некоторых других позиций. Уточняется, что уголовное дело за небрежное отношение к службе возбудили 11 мая. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у РФ на сегодняшний день нет, добавил глава российского государства.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
На Украине возбудили дела за отход с позиций в Харьковской области

На Украине будут судить командиров ВСУ за отход с позиций в Харьковской области

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госбюро расследований Украины начало уголовное производство в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии, сообщает телеканал "Мы Украина".
"Госбюро расследований расследует вероятный побег 125-й отдельной территориальной бригады во время наступления на Харьковскую область, оставившей позиции во время штурма", - приводит текст дела из Единого реестра судебных решений телеканал в Тelegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Русские знают, что они делают": Запад гадает на кофейной гуще
20 мая, 08:00
По данным следствия, 28 командиров не организовали должным образом оборону позиций на границе с РФ в районе населенных пунктов Стрелечья, Красное, Борисовка, в селах Пыльная Харьковского района и Гатище Чугуевского района и некоторых других позиций. Уточняется, что уголовное дело за небрежное отношение к службе возбудили 11 мая.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у РФ на сегодняшний день нет, добавил глава российского государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Запад по-настоящему испугался России
15 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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