https://ria.ru/20240525/ukraina-1948341635.html

На Украине возбудили дела за отход с позиций в Харьковской области

На Украине возбудили дела за отход с позиций в Харьковской области - РИА Новости, 25.05.2024

На Украине возбудили дела за отход с позиций в Харьковской области

Госбюро расследований Украины начало уголовное производство в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T17:43

2024-05-25T17:43

2024-05-25T17:43

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471638_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b32be35b695e43abf2ee6a6572495860.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госбюро расследований Украины начало уголовное производство в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии, сообщает телеканал "Мы Украина". "Госбюро расследований расследует вероятный побег 125-й отдельной территориальной бригады во время наступления на Харьковскую область, оставившей позиции во время штурма", - приводит текст дела из Единого реестра судебных решений телеканал в Тelegram-канале. По данным следствия, 28 командиров не организовали должным образом оборону позиций на границе с РФ в районе населенных пунктов Стрелечья, Красное, Борисовка, в селах Пыльная Харьковского района и Гатище Чугуевского района и некоторых других позиций. Уточняется, что уголовное дело за небрежное отношение к службе возбудили 11 мая. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у РФ на сегодняшний день нет, добавил глава российского государства.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

россия

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина