На Украине возбудили дела за отход с позиций в Харьковской области
На Украине будут судить командиров ВСУ за отход с позиций в Харьковской области
© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госбюро расследований Украины начало уголовное производство в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии, сообщает телеканал "Мы Украина".
"Госбюро расследований расследует вероятный побег 125-й отдельной территориальной бригады во время наступления на Харьковскую область, оставившей позиции во время штурма", - приводит текст дела из Единого реестра судебных решений телеканал в Тelegram-канале.
По данным следствия, 28 командиров не организовали должным образом оборону позиций на границе с РФ в районе населенных пунктов Стрелечья, Красное, Борисовка, в селах Пыльная Харьковского района и Гатище Чугуевского района и некоторых других позиций. Уточняется, что уголовное дело за небрежное отношение к службе возбудили 11 мая.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у РФ на сегодняшний день нет, добавил глава российского государства.
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