https://ria.ru/20240525/ukraina-1948309466.html
Конфликт на Украине отрезвил Европу, заявил кандидат в евродепутаты
Конфликт на Украине отрезвил Европу, заявил кандидат в евродепутаты - РИА Новости, 25.05.2024
Конфликт на Украине отрезвил Европу, заявил кандидат в евродепутаты
Конфликт на Украине "отрезвил" европейцев и открыл им глаза на происходящее, сказал РИА Новости кандидат в депутаты на предстоящих выборах в Европарламент Тодор РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:57
2024-05-25T12:57
2024-05-25T12:57
специальная военная операция на украине
европа
украина
россия
европарламент
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Конфликт на Украине "отрезвил" европейцев и открыл им глаза на происходящее, сказал РИА Новости кандидат в депутаты на предстоящих выборах в Европарламент Тодор Ангелов. "Пока вся Европа жила в зоне комфорта, она не понимала, что творится вокруг них", - сказал он. По его мнению, "они не понимали, что такое "зеленая повестка", что такое ЛГБТ*, какие ценности идут, что им потихоньку продвигают". С началом украинского конфликта, добавил он, "когда их ударили по карману, их вывели из зоны комфорта". "Когда их вывели из зоны комфорта, они начали очень прекрасно понимать. Эта война тоже отрезвила Запад и отрезвила Европу. Многие начали понимать, и все стало на свои места", - сказал Ангелов.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html
европа
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_586350306304b86bddc17b4d55702235.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, украина, россия, европарламент, в мире
Специальная военная операция на Украине, Европа, Украина, Россия, Европарламент, В мире
Конфликт на Украине отрезвил Европу, заявил кандидат в евродепутаты
Кандидат в ЕП Ангелов: конфликт на Украине открыл Европе глаза на происходящее
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Конфликт на Украине "отрезвил" европейцев и открыл им глаза на происходящее, сказал РИА Новости кандидат в депутаты на предстоящих выборах в Европарламент Тодор Ангелов.
"Пока вся Европа жила в зоне комфорта, она не понимала, что творится вокруг них", - сказал он.
По его мнению, "они не понимали, что такое "зеленая повестка", что такое ЛГБТ*, какие ценности идут, что им потихоньку продвигают".
С началом украинского конфликта, добавил он, "когда их ударили по карману, их вывели из зоны комфорта".
"Когда их вывели из зоны комфорта, они начали очень прекрасно понимать. Эта война тоже отрезвила Запад и отрезвила Европу. Многие начали понимать, и все стало на свои места", - сказал Ангелов.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.