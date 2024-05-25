https://ria.ru/20240525/ukraina-1948309466.html

Конфликт на Украине отрезвил Европу, заявил кандидат в евродепутаты

Конфликт на Украине отрезвил Европу, заявил кандидат в евродепутаты - РИА Новости, 25.05.2024

Конфликт на Украине отрезвил Европу, заявил кандидат в евродепутаты

Конфликт на Украине "отрезвил" европейцев и открыл им глаза на происходящее, сказал РИА Новости кандидат в депутаты на предстоящих выборах в Европарламент Тодор РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T12:57

2024-05-25T12:57

2024-05-25T12:57

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Конфликт на Украине "отрезвил" европейцев и открыл им глаза на происходящее, сказал РИА Новости кандидат в депутаты на предстоящих выборах в Европарламент Тодор Ангелов. "Пока вся Европа жила в зоне комфорта, она не понимала, что творится вокруг них", - сказал он. По его мнению, "они не понимали, что такое "зеленая повестка", что такое ЛГБТ*, какие ценности идут, что им потихоньку продвигают". С началом украинского конфликта, добавил он, "когда их ударили по карману, их вывели из зоны комфорта". "Когда их вывели из зоны комфорта, они начали очень прекрасно понимать. Эта война тоже отрезвила Запад и отрезвила Европу. Многие начали понимать, и все стало на свои места", - сказал Ангелов.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html

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Ольга Фомченкова

европа, украина, россия, европарламент, в мире