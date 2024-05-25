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Конфликт на Украине отрезвил Европу, заявил кандидат в евродепутаты - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/ukraina-1948309466.html
Конфликт на Украине отрезвил Европу, заявил кандидат в евродепутаты
Конфликт на Украине отрезвил Европу, заявил кандидат в евродепутаты - РИА Новости, 25.05.2024
Конфликт на Украине отрезвил Европу, заявил кандидат в евродепутаты
Конфликт на Украине "отрезвил" европейцев и открыл им глаза на происходящее, сказал РИА Новости кандидат в депутаты на предстоящих выборах в Европарламент Тодор РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:57
2024-05-25T12:57
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Конфликт на Украине "отрезвил" европейцев и открыл им глаза на происходящее, сказал РИА Новости кандидат в депутаты на предстоящих выборах в Европарламент Тодор Ангелов. "Пока вся Европа жила в зоне комфорта, она не понимала, что творится вокруг них", - сказал он. По его мнению, "они не понимали, что такое "зеленая повестка", что такое ЛГБТ*, какие ценности идут, что им потихоньку продвигают". С началом украинского конфликта, добавил он, "когда их ударили по карману, их вывели из зоны комфорта". "Когда их вывели из зоны комфорта, они начали очень прекрасно понимать. Эта война тоже отрезвила Запад и отрезвила Европу. Многие начали понимать, и все стало на свои места", - сказал Ангелов.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
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европа, украина, россия, европарламент, в мире
Специальная военная операция на Украине, Европа, Украина, Россия, Европарламент, В мире
Конфликт на Украине отрезвил Европу, заявил кандидат в евродепутаты

Кандидат в ЕП Ангелов: конфликт на Украине открыл Европе глаза на происходящее

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Конфликт на Украине "отрезвил" европейцев и открыл им глаза на происходящее, сказал РИА Новости кандидат в депутаты на предстоящих выборах в Европарламент Тодор Ангелов.
"Пока вся Европа жила в зоне комфорта, она не понимала, что творится вокруг них", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Не просто конфликт интересов: на Украине решается судьба мира
14 мая, 08:00
По его мнению, "они не понимали, что такое "зеленая повестка", что такое ЛГБТ*, какие ценности идут, что им потихоньку продвигают".
С началом украинского конфликта, добавил он, "когда их ударили по карману, их вывели из зоны комфорта".
"Когда их вывели из зоны комфорта, они начали очень прекрасно понимать. Эта война тоже отрезвила Запад и отрезвила Европу. Многие начали понимать, и все стало на свои места", - сказал Ангелов.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЕвропаУкраинаРоссияЕвропарламентВ мире
 
 
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