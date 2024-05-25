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Кошмар для Запада. В Турции восхитились "ударом" России и Китая по США - РИА Новости, 25.05.2024
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12:51 25.05.2024 (обновлено: 16:56 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/ukraina-1948309280.html
Кошмар для Запада. В Турции восхитились "ударом" России и Китая по США
Кошмар для Запада. В Турции восхитились "ударом" России и Китая по США - РИА Новости, 25.05.2024
Кошмар для Запада. В Турции восхитились "ударом" России и Китая по США
Союз России и Китая стал кошмаром для гегемонии Запада, пишет Sabah. "Апологеты атлантической системы, построенной США и Европой, расценивают стратегию... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:51
2024-05-25T16:56
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Союз России и Китая стал кошмаром для гегемонии Запада, пишет Sabah. "Апологеты атлантической системы, построенной США и Европой, расценивают стратегию углубляющегося союза между Китаем и Россией как "зловещее будущее". В каком-то смысле кошмар Запада становится реальностью", — говорится в публикации.В статье отмечается, что любое сближение Москвы и Пекина Вашингтон рассматривает как вопрос выживания, так как США с окончания Второй мировой войны мешают формировать мощные союзы, чтобы не потерять свое влияние. "Однако теперь США уже не могут получить желаемого результата от своей давней стратегии. Китай и Россия создали союз великих держав", — пишет издание. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество России и Китая, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240517/kitay-1946610561.html
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в мире, китай, сша, россия
В мире, Китай, США, Россия
Кошмар для Запада. В Турции восхитились "ударом" России и Китая по США

Sabah: союз России и Китая стал кошмаром для гегемонии Запада

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Союз России и Китая стал кошмаром для гегемонии Запада, пишет Sabah.

"Апологеты атлантической системы, построенной США и Европой, расценивают стратегию углубляющегося союза между Китаем и Россией как "зловещее будущее". В каком-то смысле кошмар Запада становится реальностью", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Китайские СМИ раскрыли секрет отношений России и Китая
17 мая, 11:19
В статье отмечается, что любое сближение Москвы и Пекина Вашингтон рассматривает как вопрос выживания, так как США с окончания Второй мировой войны мешают формировать мощные союзы, чтобы не потерять свое влияние.

"Однако теперь США уже не могут получить желаемого результата от своей давней стратегии. Китай и Россия создали союз великих держав", — пишет издание.

В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество России и Китая, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном открытии концерта по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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