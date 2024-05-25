https://ria.ru/20240525/ukraina-1948309280.html

Кошмар для Запада. В Турции восхитились "ударом" России и Китая по США

Кошмар для Запада. В Турции восхитились "ударом" России и Китая по США - РИА Новости, 25.05.2024

Кошмар для Запада. В Турции восхитились "ударом" России и Китая по США

Союз России и Китая стал кошмаром для гегемонии Запада, пишет Sabah. "Апологеты атлантической системы, построенной США и Европой, расценивают стратегию... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T12:51

2024-05-25T12:51

2024-05-25T16:56

в мире

китай

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Союз России и Китая стал кошмаром для гегемонии Запада, пишет Sabah. "Апологеты атлантической системы, построенной США и Европой, расценивают стратегию углубляющегося союза между Китаем и Россией как "зловещее будущее". В каком-то смысле кошмар Запада становится реальностью", — говорится в публикации.В статье отмечается, что любое сближение Москвы и Пекина Вашингтон рассматривает как вопрос выживания, так как США с окончания Второй мировой войны мешают формировать мощные союзы, чтобы не потерять свое влияние. "Однако теперь США уже не могут получить желаемого результата от своей давней стратегии. Китай и Россия создали союз великих держав", — пишет издание. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество России и Китая, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240517/kitay-1946610561.html

https://ria.ru/20240516/putin-1946509540.html

китай

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, россия