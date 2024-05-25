https://ria.ru/20240525/ukraina-1948308777.html

Украиной пользуются, чтобы навредить России, заявили в Болгарии

Украиной пользуются, чтобы навредить России, заявили в Болгарии - РИА Новости, 25.05.2024

Украиной пользуются, чтобы навредить России, заявили в Болгарии

Украину используют для того, чтобы навредить России, а платит за все это Европа: санкции бьют по карману жителей Евросоюза, заявил РИА Новости болгарский... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T12:47

2024-05-25T12:47

2024-05-25T12:54

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Украину используют для того, чтобы навредить России, а платит за все это Европа: санкции бьют по карману жителей Евросоюза, заявил РИА Новости болгарский кандидат в депутаты на предстоящих выборах в Европарламент Тодор Ангелов. "Украиной сейчас пользуются как расходным материалом, чтобы навредить России. А счет за это оплачивает Европа. Все эти санкции - они бьют по карману европейцу. Мы видим, что кто-то в своих интересах пользуется Украиной, сливает это государство", - сказал Ангелов. Он также отметил, что жители европейских стран все понимают. Политики же, которые не говорят правду о конфликте России и Украины, либо боятся, либо поступают так, потому что им платят, считает он. "Все прекрасно всё понимают. Все люди неглупые. Украинцы тоже прекрасно все понимают. Но люди делятся на две категории: которые говорят правду, и которые не говорят правду. Не говорят правду по многим причинам. Во-первых, им платят чтобы не говорили правду, а во-вторых, они боятся говорить правду. Но все понимают, что это за война, кто платит за эту войну и кому она нужна… То, что дают в Европе по телевидению - в это нормальный человек не верит", - сказал Ангелов.

https://ria.ru/20240420/konflikt-1941178353.html

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украина, россия, европа, европарламент, в мире