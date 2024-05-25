https://ria.ru/20240525/ukraina-1948286823.html

Вопиюще. Приказ командования ВСУ в ДНР вызвал неожиданную реакцию в ФРГ

Вопиюще. Приказ командования ВСУ в ДНР вызвал неожиданную реакцию в ФРГ - РИА Новости, 25.05.2024

Вопиюще. Приказ командования ВСУ в ДНР вызвал неожиданную реакцию в ФРГ

ВСУ приходится оголять другие участки фронта из-за ситуации под Харьковом, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. "Чтобы... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T08:47

2024-05-25T08:47

2024-05-25T11:27

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ВСУ приходится оголять другие участки фронта из-за ситуации под Харьковом, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. "Чтобы обороняться под Харьковом, украинцам приходится отводить войска из других мест. И теперь там наблюдается их нехватка, причем вопиющая. Прежде всего это касается Донбасса", — сказал он. По его мнению, успех российских военных в ДНР связан с дефицитом личного состава ВСУ, поскольку многих украинских солдат задействовали под Харьковом. Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава местной администрации Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России контролируют около 40 процентов Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.

https://ria.ru/20240525/sholts-1948290124.html

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в мире, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия