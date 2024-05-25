Вопиюще. Приказ командования ВСУ в ДНР вызвал неожиданную реакцию в ФРГ
Welt: ВСУ оголяют другие участки фронта из-за ситуации под Харьковом
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ВСУ приходится оголять другие участки фронта из-за ситуации под Харьковом, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Чтобы обороняться под Харьковом, украинцам приходится отводить войска из других мест. И теперь там наблюдается их нехватка, причем вопиющая. Прежде всего это касается Донбасса", — сказал он.
"Чтобы обороняться под Харьковом, украинцам приходится отводить войска из других мест. И теперь там наблюдается их нехватка, причем вопиющая. Прежде всего это касается Донбасса", — сказал он.
По его мнению, успех российских военных в ДНР связан с дефицитом личного состава ВСУ, поскольку многих украинских солдат задействовали под Харьковом.
Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава местной администрации Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России контролируют около 40 процентов Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава местной администрации Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России контролируют около 40 процентов Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.