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Вопиюще. Приказ командования ВСУ в ДНР вызвал неожиданную реакцию в ФРГ - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 25.05.2024 (обновлено: 11:27 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/ukraina-1948286823.html
Вопиюще. Приказ командования ВСУ в ДНР вызвал неожиданную реакцию в ФРГ
Вопиюще. Приказ командования ВСУ в ДНР вызвал неожиданную реакцию в ФРГ - РИА Новости, 25.05.2024
Вопиюще. Приказ командования ВСУ в ДНР вызвал неожиданную реакцию в ФРГ
ВСУ приходится оголять другие участки фронта из-за ситуации под Харьковом, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. "Чтобы... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T08:47
2024-05-25T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ВСУ приходится оголять другие участки фронта из-за ситуации под Харьковом, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. "Чтобы обороняться под Харьковом, украинцам приходится отводить войска из других мест. И теперь там наблюдается их нехватка, причем вопиющая. Прежде всего это касается Донбасса", — сказал он. По его мнению, успех российских военных в ДНР связан с дефицитом личного состава ВСУ, поскольку многих украинских солдат задействовали под Харьковом. Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава местной администрации Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России контролируют около 40 процентов Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
https://ria.ru/20240525/sholts-1948290124.html
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харьковская область
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в мире, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Вопиюще. Приказ командования ВСУ в ДНР вызвал неожиданную реакцию в ФРГ

Welt: ВСУ оголяют другие участки фронта из-за ситуации под Харьковом

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ВСУ приходится оголять другие участки фронта из-за ситуации под Харьковом, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

"Чтобы обороняться под Харьковом, украинцам приходится отводить войска из других мест. И теперь там наблюдается их нехватка, причем вопиющая. Прежде всего это касается Донбасса", — сказал он.
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По его мнению, успех российских военных в ДНР связан с дефицитом личного состава ВСУ, поскольку многих украинских солдат задействовали под Харьковом.

Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава местной администрации Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России контролируют около 40 процентов Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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