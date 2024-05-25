https://ria.ru/20240525/turtsiya-1948337172.html

Эрдоган оценил ущерб от землетрясений в феврале 2023 года

Эрдоган оценил ущерб от землетрясений в феврале 2023 года - РИА Новости, 25.05.2024

Эрдоган оценил ущерб от землетрясений в феврале 2023 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкой экономике был нанесен ущерб в 104 миллиарда долларов от сокрушительных февральских землетрясений 2023 РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T17:03

2024-05-25T17:03

2024-05-25T17:03

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европа

америка

реджеп тайип эрдоган

землетрясение в турции и сирии - 2023

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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкой экономике был нанесен ущерб в 104 миллиарда долларов от сокрушительных февральских землетрясений 2023 года. "В дополнение ко всем этим проблемам Турция пережила сильнейшее землетрясение. В результате землетрясений 6 февраля погибло более 53 тысяч человек. Стоимость ущерба землетрясения, от которого пострадали в общей сложности 11 провинций и 14 миллионов человек, составила 104 миллиарда долларов для нашей экономики. Были разрушены не только дома, но и производственные мощности", - сообщил турецкий лидер, выступая на 37-й Генеральной ассамблее Совета внешнеэкономических связей: По его словам, были разрушены торговые дома, закрыты предприятия, нанесён серьёзный ущерб инфраструктуре городов юго-востока Турции. "В зоне землетрясения из 850 тысяч самостоятельных объектов, пришедших в негодность, 170 тысяч - это рабочие места. Ни одна экономика, какой бы развитой она ни была, включая Европу и Америку, не может легко преодолеть такую катастрофу", - подчеркнул турецкий лидер. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 53 тысяч человек.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, европа, америка, реджеп тайип эрдоган, землетрясение в турции и сирии - 2023