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Эрдоган оценил ущерб от землетрясений в феврале 2023 года - РИА Новости, 25.05.2024
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17:03 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/turtsiya-1948337172.html
Эрдоган оценил ущерб от землетрясений в феврале 2023 года
Эрдоган оценил ущерб от землетрясений в феврале 2023 года - РИА Новости, 25.05.2024
Эрдоган оценил ущерб от землетрясений в феврале 2023 года
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкой экономике был нанесен ущерб в 104 миллиарда долларов от сокрушительных февральских землетрясений 2023 РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T17:03
2024-05-25T17:03
в мире
турция
европа
америка
реджеп тайип эрдоган
землетрясение в турции и сирии - 2023
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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкой экономике был нанесен ущерб в 104 миллиарда долларов от сокрушительных февральских землетрясений 2023 года. "В дополнение ко всем этим проблемам Турция пережила сильнейшее землетрясение. В результате землетрясений 6 февраля погибло более 53 тысяч человек. Стоимость ущерба землетрясения, от которого пострадали в общей сложности 11 провинций и 14 миллионов человек, составила 104 миллиарда долларов для нашей экономики. Были разрушены не только дома, но и производственные мощности", - сообщил турецкий лидер, выступая на 37-й Генеральной ассамблее Совета внешнеэкономических связей: По его словам, были разрушены торговые дома, закрыты предприятия, нанесён серьёзный ущерб инфраструктуре городов юго-востока Турции. "В зоне землетрясения из 850 тысяч самостоятельных объектов, пришедших в негодность, 170 тысяч - это рабочие места. Ни одна экономика, какой бы развитой она ни была, включая Европу и Америку, не может легко преодолеть такую катастрофу", - подчеркнул турецкий лидер. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 53 тысяч человек.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, турция, европа, америка, реджеп тайип эрдоган, землетрясение в турции и сирии - 2023
В мире, Турция, Европа, Америка, Реджеп Тайип Эрдоган, Землетрясение в Турции и Сирии - 2023
Эрдоган оценил ущерб от землетрясений в феврале 2023 года

Эрдоган: землетрясения в Турции в феврале 2023 года нанесли ущерб в $104 млрд

© AP Photo / IHAАэрофотоснимок разрушенных землетрясением зданий в Кахраманмараше, Турция
Аэрофотоснимок разрушенных землетрясением зданий в Кахраманмараше, Турция - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / IHA
Аэрофотоснимок разрушенных землетрясением зданий в Кахраманмараше, Турция
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкой экономике был нанесен ущерб в 104 миллиарда долларов от сокрушительных февральских землетрясений 2023 года.
"В дополнение ко всем этим проблемам Турция пережила сильнейшее землетрясение. В результате землетрясений 6 февраля погибло более 53 тысяч человек. Стоимость ущерба землетрясения, от которого пострадали в общей сложности 11 провинций и 14 миллионов человек, составила 104 миллиарда долларов для нашей экономики. Были разрушены не только дома, но и производственные мощности", - сообщил турецкий лидер, выступая на 37-й Генеральной ассамблее Совета внешнеэкономических связей:
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Крупные землетрясения в мире в 2023-2024 годах
3 апреля, 13:26
По его словам, были разрушены торговые дома, закрыты предприятия, нанесён серьёзный ущерб инфраструктуре городов юго-востока Турции.
"В зоне землетрясения из 850 тысяч самостоятельных объектов, пришедших в негодность, 170 тысяч - это рабочие места. Ни одна экономика, какой бы развитой она ни была, включая Европу и Америку, не может легко преодолеть такую катастрофу", - подчеркнул турецкий лидер.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 53 тысяч человек.
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
1 из 12
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
3 из 12
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
4 из 12
© AFP 2024 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2024 / NAYEF AL-ABOUD
5 из 12
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
6 из 12
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
7 из 12
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
8 из 12
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
9 из 12
© AFP 2024 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2024 / BAKR ALKASEM
10 из 12
© AFP 2024 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2024 / AAREF WATAD
11 из 12
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
12 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
1 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
3 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
4 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2024 / NAYEF AL-ABOUD
5 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
6 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
7 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
8 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
9 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2024 / BAKR ALKASEM
10 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2024 / AAREF WATAD
11 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
12 из 12
 
В миреТурцияЕвропаАмерикаРеджеп Тайип ЭрдоганЗемлетрясение в Турции и Сирии - 2023
 
 
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