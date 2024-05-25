Рейтинг@Mail.ru
В Центробанке высказались о высоких ставках - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 25.05.2024 (обновлено: 14:15 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/tsb-1948304317.html
В Центробанке высказались о высоких ставках
В Центробанке высказались о высоких ставках - РИА Новости, 25.05.2024
В Центробанке высказались о высоких ставках
Период высоких ставок в России временный и вызван большим спросом и низким предложением, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в интервью РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:07
2024-05-25T14:15
экономика
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Период высоких ставок в России временный и вызван большим спросом и низким предложением, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в интервью "Аргументам и фактам"."Если заемные деньги оставить дешевыми, то спрос еще сильнее опережал бы предложение. Поэтому временный период высоких ставок — в интересах всего общества. Это нужно, чтобы достичь низкой инфляции", — объяснил он.Вместе с этим Заботкин отметил, что люди не верят в то, что ЦБ удастся снизить инфляцию до четырех процентов годовых. Это связано с тем, что периодов быстрого роста цен было больше и в памяти они сохранились лучше, хотя в 2017-2019 годах инфляция была в районе целевого уровня.По данным Росстата, в апреле инфляция в России ускорилась до 0,5 процента, тогда как в марте рост составил 0,39 процента.По прогнозу министерства экономического развития, по итогам года инфляция будет на уровне 5,1 процента по сравнению с 7,42 процента в 2023-м.
https://ria.ru/20240515/inflyatsiya-1946266595.html
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_209:72:2769:1992_1920x0_80_0_0_c1f5a9b6d2e2439fd0a93750a51a6713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В Центробанке высказались о высоких ставках

Зампред ЦБ Заботкин назвал период высоких ставок в РФ временным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Период высоких ставок в России временный и вызван большим спросом и низким предложением, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в интервью "Аргументам и фактам".
"Если заемные деньги оставить дешевыми, то спрос еще сильнее опережал бы предложение. Поэтому временный период высоких ставок — в интересах всего общества. Это нужно, чтобы достичь низкой инфляции", — объяснил он.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России
15 мая, 20:12
Вместе с этим Заботкин отметил, что люди не верят в то, что ЦБ удастся снизить инфляцию до четырех процентов годовых. Это связано с тем, что периодов быстрого роста цен было больше и в памяти они сохранились лучше, хотя в 2017-2019 годах инфляция была в районе целевого уровня.
По данным Росстата, в апреле инфляция в России ускорилась до 0,5 процента, тогда как в марте рост составил 0,39 процента.
По прогнозу министерства экономического развития, по итогам года инфляция будет на уровне 5,1 процента по сравнению с 7,42 процента в 2023-м.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
У России есть то, что нужно всем
27 апреля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала