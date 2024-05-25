https://ria.ru/20240525/tsb-1948304317.html

В Центробанке высказались о высоких ставках

В Центробанке высказались о высоких ставках - РИА Новости, 25.05.2024

В Центробанке высказались о высоких ставках

Период высоких ставок в России временный и вызван большим спросом и низким предложением, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в интервью РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T12:07

2024-05-25T12:07

2024-05-25T14:15

экономика

россия

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Период высоких ставок в России временный и вызван большим спросом и низким предложением, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в интервью "Аргументам и фактам"."Если заемные деньги оставить дешевыми, то спрос еще сильнее опережал бы предложение. Поэтому временный период высоких ставок — в интересах всего общества. Это нужно, чтобы достичь низкой инфляции", — объяснил он.Вместе с этим Заботкин отметил, что люди не верят в то, что ЦБ удастся снизить инфляцию до четырех процентов годовых. Это связано с тем, что периодов быстрого роста цен было больше и в памяти они сохранились лучше, хотя в 2017-2019 годах инфляция была в районе целевого уровня.По данным Росстата, в апреле инфляция в России ускорилась до 0,5 процента, тогда как в марте рост составил 0,39 процента.По прогнозу министерства экономического развития, по итогам года инфляция будет на уровне 5,1 процента по сравнению с 7,42 процента в 2023-м.

https://ria.ru/20240515/inflyatsiya-1946266595.html

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)