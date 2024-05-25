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В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:42 25.05.2024 (обновлено: 23:47 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/trevoga-1948381029.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.05.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по региону. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T23:42
2024-05-25T23:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по региону."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области."На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в Telegram-канале.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области объявили ракетную опасность

МЧС: в Белгородской области объявили ракетную опасность

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по региону.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области.
"На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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