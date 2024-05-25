https://ria.ru/20240525/trevoga-1948381029.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.05.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по региону. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T23:42

2024-05-25T23:42

2024-05-25T23:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по региону."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области."На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вячеслав гладков