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Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ
Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 25.05.2024
Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение в глубину обороны противника, отражены две контратаки, ВСУ потеряли до РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T13:21
2024-05-25T13:21
2024-05-25T14:06
волчанск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение в глубину обороны противника, отражены две контратаки, ВСУ потеряли до 220 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" продолжается продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. Отмечается, что "отражены две контратаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области". "Потери ВСУ за сутки составили до 220 военнослужащих и три автомобиля", - указывается в сводке. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, 122 0-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушка МТ-12 "Рапира", а также боевые машины РСЗО Vampire чешского производства и "Град".
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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волчанск, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Волчанск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ
МО: подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ за сутки
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение в глубину обороны противника, отражены две контратаки, ВСУ потеряли до 220 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ
.
"Подразделениями группировки войск "Север" продолжается продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что "отражены две контратаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области".
"Потери ВСУ за сутки составили до 220 военнослужащих и три автомобиля", - указывается в сводке.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, 122 0-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушка МТ-12 "Рапира", а также боевые машины РСЗО Vampire чешского производства и "Град".