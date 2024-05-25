https://ria.ru/20240525/svo-1948311987.html

Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ

Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 25.05.2024

Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение в глубину обороны противника, отражены две контратаки, ВСУ потеряли до РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T13:21

2024-05-25T13:21

2024-05-25T14:06

волчанск

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение в глубину обороны противника, отражены две контратаки, ВСУ потеряли до 220 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" продолжается продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. Отмечается, что "отражены две контратаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области". "Потери ВСУ за сутки составили до 220 военнослужащих и три автомобиля", - указывается в сводке. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, 122 0-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушка МТ-12 "Рапира", а также боевые машины РСЗО Vampire чешского производства и "Град".

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

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волчанск, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)