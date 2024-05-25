https://ria.ru/20240525/svo-1948310710.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных

Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных - РИА Новости, 25.05.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 50 украинских военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу Д-20,... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T13:12

2024-05-25T13:12

2024-05-25T13:24

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 50 украинских военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу Д-20, сообщило в субботу Минобороны."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области и острова Борщевой. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, а также 152 мм гаубица Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)