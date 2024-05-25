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Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 25.05.2024 (обновлено: 13:24 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/svo-1948310710.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных - РИА Новости, 25.05.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 50 украинских военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу Д-20,... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T13:12
2024-05-25T13:24
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 50 украинских военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу Д-20, сообщило в субботу Минобороны."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области и острова Борщевой. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, а также 152 мм гаубица Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 50 боевиков ВСУ и гаубицу М777

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 50 украинских военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу Д-20, сообщило в субботу Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области и острова Борщевой. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, а также 152 мм гаубица Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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