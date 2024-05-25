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Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных - РИА Новости, 25.05.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 50 украинских военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу Д-20,... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T13:12
2024-05-25T13:12
2024-05-25T13:24
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 50 украинских военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу Д-20, сообщило в субботу Минобороны."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области и острова Борщевой. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, а также 152 мм гаубица Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 50 боевиков ВСУ и гаубицу М777