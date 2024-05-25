https://ria.ru/20240525/strelba-1948381120.html

Брат погибшего в Петербурге чеченца рассказал о его лечении

Брат погибшего в Петербурге чеченца рассказал о его лечении - РИА Новости, 25.05.2024

Брат погибшего в Петербурге чеченца рассказал о его лечении

Уроженец Чечни, который забаррикадировался в квартире в Санкт-Петербурге и был нейтрализован, был психически нездоров и лечился в психиатрической лечебнице,... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T20:33

2024-05-25T20:33

2024-05-25T23:44

происшествия

санкт-петербург

ахмед дудаев

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ГРОЗНЫЙ, 25 мая — РИА Новости. Уроженец Чечни, который забаррикадировался в квартире в Санкт-Петербурге и был нейтрализован, был психически нездоров и лечился в психиатрической лечебнице, сообщил РИА Новости брат мужчины. В субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли силовики. Увидев стражей порядка, злоумышленник выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире. Вскоре специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал мужчину. “Я Алханов Хамзат, Лечи – мой брат. Он психически ненормальный, прошел через дурдом, не дружил с головой. Я не знаю даже, что сказать по поводу этой ситуации”, – сказал мужчина, живущий в Чечне. Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев также сообщил, что 59-летний Лечи Алханов “неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей”. Он также заявил, что “здесь нет никакой речи о терроризме или экстремизме”.

https://ria.ru/20240525/strelba-1948356832.html

санкт-петербург

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Квартира в Петербурге, в которой забаррикадировался злоумышленник Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что нейтрализованный в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурга злоумышленник скончался через 30-40 минут после операции, вероятно, от тяжелых контузий. В субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли силовики. Увидев стражей порядка, злоумышленник выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире. Вскоре специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал мужчину. 2024-05-25T20:33 true PT1M38S

Кадры с места штурма квартиры в Петербурге Кадры с места штурма квартиры в Петербурге 2024-05-25T20:33 true PT1M04S

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происшествия, санкт-петербург, ахмед дудаев