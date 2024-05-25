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Хинштейн раскрыл подробности нейтрализации стрелявшего в Петербурге

Хинштейн раскрыл подробности нейтрализации стрелявшего в Петербурге - РИА Новости, 25.05.2024

Хинштейн раскрыл подробности нейтрализации стрелявшего в Петербурге

Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что нейтрализованный в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурга злоумышленник скончался через 30-40 минут после операции,... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T19:49

2024-05-25T19:49

2024-05-25T19:58

происшествия

санкт-петербург

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что нейтрализованный в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурга злоумышленник скончался через 30-40 минут после операции, вероятно, от тяжелых контузий.В субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли силовики. Увидев стражей порядка, злоумышленник выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире. Вскоре специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал мужчину."Рецидивист, нейтрализованный сегодня в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурге, скончался через 30-40 минут после проведения операции. Он не был застрелен, как пишут СМИ, а вероятнее всего получил тяжелые контузии", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места штурма квартиры в Петербурге Кадры с места штурма квартиры в Петербурге 2024-05-25T19:49 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, видео