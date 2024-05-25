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Хинштейн раскрыл подробности нейтрализации стрелявшего в Петербурге - РИА Новости, 25.05.2024
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19:49 25.05.2024 (обновлено: 19:58 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/strelba-1948358711.html
Хинштейн раскрыл подробности нейтрализации стрелявшего в Петербурге
Хинштейн раскрыл подробности нейтрализации стрелявшего в Петербурге - РИА Новости, 25.05.2024
Хинштейн раскрыл подробности нейтрализации стрелявшего в Петербурге
Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что нейтрализованный в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурга злоумышленник скончался через 30-40 минут после операции,... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T19:49
2024-05-25T19:58
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что нейтрализованный в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурга злоумышленник скончался через 30-40 минут после операции, вероятно, от тяжелых контузий.В субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли силовики. Увидев стражей порядка, злоумышленник выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире. Вскоре специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал мужчину."Рецидивист, нейтрализованный сегодня в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурге, скончался через 30-40 минут после проведения операции. Он не был застрелен, как пишут СМИ, а вероятнее всего получил тяжелые контузии", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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Кадры с места штурма квартиры в Петербурге
Кадры с места штурма квартиры в Петербурге
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происшествия, санкт-петербург, видео
Происшествия, Санкт-Петербург
Хинштейн раскрыл подробности нейтрализации стрелявшего в Петербурге
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что нейтрализованный в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурга злоумышленник скончался через 30-40 минут после операции, вероятно, от тяжелых контузий.
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Хинштейн раскрыл подробности нейтрализации стрелявшего в Петербурге

Хинштейн: рецидивист в Петербурге умер через 30-40 минут после начала операции

СОБР в Петербурге, где забаррикадировался вооруженный мужчина
СОБР в Петербурге, где забаррикадировался вооруженный мужчина
СОБР в Петербурге, где забаррикадировался вооруженный мужчина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что нейтрализованный в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурга злоумышленник скончался через 30-40 минут после операции, вероятно, от тяжелых контузий.
В субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли силовики. Увидев стражей порядка, злоумышленник выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире. Вскоре специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал мужчину.
"Рецидивист, нейтрализованный сегодня в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурге, скончался через 30-40 минут после проведения операции. Он не был застрелен, как пишут СМИ, а вероятнее всего получил тяжелые контузии", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
 
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