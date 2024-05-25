https://ria.ru/20240525/strelba-1948358711.html
Хинштейн раскрыл подробности нейтрализации стрелявшего в Петербурге
Хинштейн раскрыл подробности нейтрализации стрелявшего в Петербурге - РИА Новости, 25.05.2024
Хинштейн раскрыл подробности нейтрализации стрелявшего в Петербурге
Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что нейтрализованный в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурга злоумышленник скончался через 30-40 минут после операции,... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T19:49
2024-05-25T19:49
2024-05-25T19:58
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948350256_26:0:536:287_1920x0_80_0_0_13ea5f0b458fdf90a2baf5acbfe1a996.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что нейтрализованный в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурга злоумышленник скончался через 30-40 минут после операции, вероятно, от тяжелых контузий.В субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли силовики. Увидев стражей порядка, злоумышленник выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире. Вскоре специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал мужчину."Рецидивист, нейтрализованный сегодня в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурге, скончался через 30-40 минут после проведения операции. Он не был застрелен, как пишут СМИ, а вероятнее всего получил тяжелые контузии", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948350256_133:0:516:287_1920x0_80_0_0_36de0da2901e4ec1d7d3409be1b9944e.jpg
Кадры с места штурма квартиры в Петербурге
Кадры с места штурма квартиры в Петербурге
2024-05-25T19:49
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, видео
Происшествия, Санкт-Петербург
Хинштейн раскрыл подробности нейтрализации стрелявшего в Петербурге
Хинштейн: рецидивист в Петербурге умер через 30-40 минут после начала операции
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что нейтрализованный в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурга злоумышленник скончался через 30-40 минут после операции
, вероятно, от тяжелых контузий.
В субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли силовики. Увидев стражей порядка, злоумышленник выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире. Вскоре специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал мужчину.
"Рецидивист, нейтрализованный сегодня в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурге, скончался через 30-40 минут после проведения операции. Он не был застрелен, как пишут СМИ, а вероятнее всего получил тяжелые контузии", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.