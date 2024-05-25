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В Петербурге у рецидивиста, устроившего стрельбу, нашли обрезы и пистолеты
В Петербурге у рецидивиста, устроившего стрельбу, нашли обрезы и пистолеты - РИА Новости, 25.05.2024
В Петербурге у рецидивиста, устроившего стрельбу, нашли обрезы и пистолеты
Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что в квартире у нейтрализованного в Петербурге злоумышленника нашли два обреза и два пистолета. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T19:32
2024-05-25T19:32
2024-05-25T19:32
происшествия
санкт-петербург
александр хинштейн
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что в квартире у нейтрализованного в Петербурге злоумышленника нашли два обреза и два пистолета. В субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли силовики. Увидев стражей порядка, злоумышленник выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире. Вскоре специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал мужчину. "В Невском районе Санкт-Петербурга СОБР Росгвардии сумел нейтрализовать многократно судимого рецидивиста, который сначала ранил человека, а затем забаррикадировался в квартире, откуда открыл стрельбу... В квартире найдено два обреза и два пистолета", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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происшествия, санкт-петербург, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге у рецидивиста, устроившего стрельбу, нашли обрезы и пистолеты
Хинштейн: у стрелявшего рецидивиста в Петербурге нашли 2 обреза и 2 пистолета