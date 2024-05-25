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В Чечне рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Петербурге

В Чечне рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Петербурге - РИА Новости, 25.05.2024

В Чечне рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Петербурге

Вооруженный мужчина, который забаррикадировался в квартире в Санкт-Петербурге и был нейтрализован, неоднократно проходил лечение в медучреждениях для психически РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T19:24

2024-05-25T19:24

2024-05-25T19:24

происшествия

санкт-петербург

ахмед дудаев

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ГРОЗНЫЙ, 25 мая - РИА Новости. Вооруженный мужчина, который забаррикадировался в квартире в Санкт-Петербурге и был нейтрализован, неоднократно проходил лечение в медучреждениях для психически больных людей, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По данным на сайте "МВД Медиа", в субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли силовики. Увидев стражей порядка, злоумышленник выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире. Вскоре специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал мужчину. “По поводу ситуации в Санкт-Петербурге. Это 59-летний Лечи Алханов, который, по предварительной информации, неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей. Человек с умственными отклонениями, который кроме всего прочего, имеет другие тяжелые заболевания”, – написал Дудаев в своем Telegram-канале. По мнению министра, “здесь нет никакой речи о терроризме или экстремизме”.

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, ахмед дудаев