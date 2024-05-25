https://ria.ru/20240525/starlink-1948272143.html

Маск рассказал о борьбе с попытками заглушить Starlink

Маск рассказал о борьбе с попытками заглушить Starlink - РИА Новости, 25.05.2024

Маск рассказал о борьбе с попытками заглушить Starlink

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что его компания SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T01:36

2024-05-25T01:36

2024-05-25T01:49

россия

spacex

в мире

илон маск

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что его компания SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине, и признал, что это серьезная проблема."SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьезная проблема", - написал он.Маск утверждает, что России удается подавить любые системы связи, за исключением Starlink. Украинские военные широко используют доступ в интернет через терминалы Маска в боевых действиях против России.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240524/starlink--1948062802.html

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россия, spacex, в мире, илон маск, украина