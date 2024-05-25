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"Уничтожают лучших": в США заявили о ловушке, в которую попали ВСУ
"Уничтожают лучших": в США заявили о ловушке, в которую попали ВСУ - РИА Новости, 25.05.2024
"Уничтожают лучших": в США заявили о ловушке, в которую попали ВСУ
Российское наступление на Харьковском направлении вынудило Киев отправить лучшие войска на погибель, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:24
2024-05-25T15:24
2024-05-25T15:24
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российское наступление на Харьковском направлении вынудило Киев отправить лучшие войска на погибель, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Украине пришлось отвести войска от восточной линии соприкосновения с критически важных участков фронта, включая Часов Яр, который украинцы отчаянно пытаются удержать любой ценой. Им пришлось отвести войска с этого направления на север, и это не просто какие-то подразделения, это лучшие части, которые есть на Украине — мобильные резервы, которые сейчас уничтожаются", — отметил он.По словам аналитика, на Харьковском направлении Россия достигает одновременно двух целей, перетягивая украинские части с юга, а также создавая буферную зону для безопасности своих территорий.Как заметил Риттер, в Москве выбрали лучшее время для наступления на этом участке, когда ВСУ столкнулись с одновременной нехваткой как вооружений, так и личного состава.Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. По информации Минобороны, с 11 по 17 мая они освободили 12 населенных пунктов и продолжают продвижение в глубину обороны противника.Зеленский назвал положение украинской армии в этом регионе чрезвычайно сложным. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
https://ria.ru/20240525/vsu-1948318111.html
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"Уничтожают лучших": в США заявили о ловушке, в которую попали ВСУ
Риттер: ВСУ перебросили к Харькову лучшие войска, где их уничтожают