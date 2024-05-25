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Конгрессмен призвал возобновить контакты с Россией - РИА Новости, 25.05.2024
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00:06 25.05.2024 (обновлено: 00:49 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/ssha-1948267111.html
Конгрессмен призвал возобновить контакты с Россией
Конгрессмен призвал возобновить контакты с Россией - РИА Новости, 25.05.2024
Конгрессмен призвал возобновить контакты с Россией
США следовало бы возобновить контакты с Россией на уровнях вплоть до высшего, их отсутствие "неправильно", заявил РИА Новости американский конгрессмен Томас... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T00:06
2024-05-25T00:49
в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. США следовало бы возобновить контакты с Россией на уровнях вплоть до высшего, их отсутствие "неправильно", заявил РИА Новости американский конгрессмен Томас Масси. "Я думаю, это было бы полезно, хотя полезны были бы переговоры и дискуссии на более низких уровнях", - сказал республиканец из штата Кентукки, отвечая на вопрос о целесообразности возобновления общения лидеров обеих стран. Он затруднился объяснить, почему такой диалог, в том числе на тему конфликта в Украине, прерван. "Я не знаю, но думаю, что это неправильно. Я думаю, что переговоры должны быть", - считает Масси.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
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в мире, сша, россия, кентукки
В мире, США, Россия, Кентукки
Конгрессмен призвал возобновить контакты с Россией

Конгрессмен Масси: США следовало бы возобновить контакты с Россией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. США следовало бы возобновить контакты с Россией на уровнях вплоть до высшего, их отсутствие "неправильно", заявил РИА Новости американский конгрессмен Томас Масси.
"Я думаю, это было бы полезно, хотя полезны были бы переговоры и дискуссии на более низких уровнях", - сказал республиканец из штата Кентукки, отвечая на вопрос о целесообразности возобновления общения лидеров обеих стран.
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Он затруднился объяснить, почему такой диалог, в том числе на тему конфликта в Украине, прерван.
"Я не знаю, но думаю, что это неправильно. Я думаю, что переговоры должны быть", - считает Масси.
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