https://ria.ru/20240525/ssha-1948267111.html

Конгрессмен призвал возобновить контакты с Россией

Конгрессмен призвал возобновить контакты с Россией - РИА Новости, 25.05.2024

Конгрессмен призвал возобновить контакты с Россией

США следовало бы возобновить контакты с Россией на уровнях вплоть до высшего, их отсутствие "неправильно", заявил РИА Новости американский конгрессмен Томас... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T00:06

2024-05-25T00:06

2024-05-25T00:49

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. США следовало бы возобновить контакты с Россией на уровнях вплоть до высшего, их отсутствие "неправильно", заявил РИА Новости американский конгрессмен Томас Масси. "Я думаю, это было бы полезно, хотя полезны были бы переговоры и дискуссии на более низких уровнях", - сказал республиканец из штата Кентукки, отвечая на вопрос о целесообразности возобновления общения лидеров обеих стран. Он затруднился объяснить, почему такой диалог, в том числе на тему конфликта в Украине, прерван. "Я не знаю, но думаю, что это неправильно. Я думаю, что переговоры должны быть", - считает Масси.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

https://ria.ru/20240524/provokatsiya-1948037338.html

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