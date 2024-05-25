https://ria.ru/20240525/ssha-1948267111.html
Конгрессмен призвал возобновить контакты с Россией
Конгрессмен призвал возобновить контакты с Россией - РИА Новости, 25.05.2024
Конгрессмен призвал возобновить контакты с Россией
США следовало бы возобновить контакты с Россией на уровнях вплоть до высшего, их отсутствие "неправильно", заявил РИА Новости американский конгрессмен Томас... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T00:06
2024-05-25T00:06
2024-05-25T00:49
в мире
сша
россия
кентукки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. США следовало бы возобновить контакты с Россией на уровнях вплоть до высшего, их отсутствие "неправильно", заявил РИА Новости американский конгрессмен Томас Масси. "Я думаю, это было бы полезно, хотя полезны были бы переговоры и дискуссии на более низких уровнях", - сказал республиканец из штата Кентукки, отвечая на вопрос о целесообразности возобновления общения лидеров обеих стран. Он затруднился объяснить, почему такой диалог, в том числе на тему конфликта в Украине, прерван. "Я не знаю, но думаю, что это неправильно. Я думаю, что переговоры должны быть", - считает Масси.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
https://ria.ru/20240524/provokatsiya-1948037338.html
сша
россия
кентукки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, кентукки
В мире, США, Россия, Кентукки
Конгрессмен призвал возобновить контакты с Россией
Конгрессмен Масси: США следовало бы возобновить контакты с Россией