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В США обратили внимание на странную деталь в зоне спецоперации
В США обратили внимание на странную деталь в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.05.2024
В США обратили внимание на странную деталь в зоне спецоперации
Нацистские символики как на украинских военных, так и на их технике стали часто встречаться на кадрах из западных СМИ, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:47
2024-05-25T15:47
2024-05-25T16:29
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Нацистские символики как на украинских военных, так и на их технике стали часто встречаться на кадрах из западных СМИ, пишет Military Watch Magazine."На кадрах с передовой, опубликованных СМИ из многих стран-членов НАТО, нацистские знаки отличия часто встречаются не только на теле и форме украинских военнослужащих, но и на их бронетехнике", — говорится в материале.Отмечается, что такие случаи далеко не беспрецедентны даже среди солдат ВСУ, проходящих тренировки на Западе. Так, Германия депортировала несколько военнослужащих по этим причинам, напоминает автор статьи."Высокая боеспособность нацистских военных подразделений в продолжающейся российско-украинском конфликте стала причиной тому, что их идеология не принимается во внимание западными сторонниками Киева в связи с тем, что победа над Россией считается первостепенной задачей", — резюмируется в статье.Ранее в начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию.
https://ria.ru/20240525/vsu-1948318111.html
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в мире, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, киев, германия
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В США обратили внимание на странную деталь в зоне спецоперации
MWM: на кадрах с передовой все чаще видны нацистские символы у солдат ВСУ