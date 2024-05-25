https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948327142.html

В США обратили внимание на странную деталь в зоне спецоперации

В США обратили внимание на странную деталь в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.05.2024

В США обратили внимание на странную деталь в зоне спецоперации

Нацистские символики как на украинских военных, так и на их технике стали часто встречаться на кадрах из западных СМИ, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T15:47

2024-05-25T15:47

2024-05-25T16:29

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

киев

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc235df9fd672bbde467c51173468b18.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Нацистские символики как на украинских военных, так и на их технике стали часто встречаться на кадрах из западных СМИ, пишет Military Watch Magazine."На кадрах с передовой, опубликованных СМИ из многих стран-членов НАТО, нацистские знаки отличия часто встречаются не только на теле и форме украинских военнослужащих, но и на их бронетехнике", — говорится в материале.Отмечается, что такие случаи далеко не беспрецедентны даже среди солдат ВСУ, проходящих тренировки на Западе. Так, Германия депортировала несколько военнослужащих по этим причинам, напоминает автор статьи."Высокая боеспособность нацистских военных подразделений в продолжающейся российско-украинском конфликте стала причиной тому, что их идеология не принимается во внимание западными сторонниками Киева в связи с тем, что победа над Россией считается первостепенной задачей", — резюмируется в статье.Ранее в начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию.

https://ria.ru/20240525/vsu-1948318111.html

https://ria.ru/20240525/ssha-1948324010.html

россия

киев

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, киев, германия