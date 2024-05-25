Рейтинг@Mail.ru
В США обратили внимание на странную деталь в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 25.05.2024 (обновлено: 16:29 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948327142.html
В США обратили внимание на странную деталь в зоне спецоперации
В США обратили внимание на странную деталь в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.05.2024
В США обратили внимание на странную деталь в зоне спецоперации
Нацистские символики как на украинских военных, так и на их технике стали часто встречаться на кадрах из западных СМИ, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:47
2024-05-25T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
киев
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc235df9fd672bbde467c51173468b18.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Нацистские символики как на украинских военных, так и на их технике стали часто встречаться на кадрах из западных СМИ, пишет Military Watch Magazine."На кадрах с передовой, опубликованных СМИ из многих стран-членов НАТО, нацистские знаки отличия часто встречаются не только на теле и форме украинских военнослужащих, но и на их бронетехнике", — говорится в материале.Отмечается, что такие случаи далеко не беспрецедентны даже среди солдат ВСУ, проходящих тренировки на Западе. Так, Германия депортировала несколько военнослужащих по этим причинам, напоминает автор статьи."Высокая боеспособность нацистских военных подразделений в продолжающейся российско-украинском конфликте стала причиной тому, что их идеология не принимается во внимание западными сторонниками Киева в связи с тем, что победа над Россией считается первостепенной задачей", — резюмируется в статье.Ранее в начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию.
https://ria.ru/20240525/vsu-1948318111.html
https://ria.ru/20240525/ssha-1948324010.html
россия
киев
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7fc1247beacbe81d57615339d09fff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, киев, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев, Германия
В США обратили внимание на странную деталь в зоне спецоперации

MWM: на кадрах с передовой все чаще видны нацистские символы у солдат ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Нацистские символики как на украинских военных, так и на их технике стали часто встречаться на кадрах из западных СМИ, пишет Military Watch Magazine.
"На кадрах с передовой, опубликованных СМИ из многих стран-членов НАТО, нацистские знаки отличия часто встречаются не только на теле и форме украинских военнослужащих, но и на их бронетехнике", — говорится в материале.
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Сравняли с землей. Командир ВСУ раскрыл, что произошло в зоне спецоперации
14:24
Отмечается, что такие случаи далеко не беспрецедентны даже среди солдат ВСУ, проходящих тренировки на Западе. Так, Германия депортировала несколько военнослужащих по этим причинам, напоминает автор статьи.
"Высокая боеспособность нацистских военных подразделений в продолжающейся российско-украинском конфликте стала причиной тому, что их идеология не принимается во внимание западными сторонниками Киева в связи с тем, что победа над Россией считается первостепенной задачей", — резюмируется в статье.
Ранее в начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию.
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
"Уничтожают лучших": в США заявили о ловушке, в которую попали ВСУ
15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОКиевГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала