https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948311498.html
Российские военные нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР
Российские военные нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР - РИА Новости, 25.05.2024
Российские военные нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР
Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам у населённых пунктов Острое и Константиновка в ДНР, потери противника... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T13:18
2024-05-25T13:18
2024-05-25T14:02
специальная военная операция на украине
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константиновка
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам у населённых пунктов Острое и Константиновка в ДНР, потери противника составили более 475 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ в сводке."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Острое и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства."Противник потерял более 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", - добавили в МО РФ.Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-миллмметровая буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица Д-20, две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", 122-гаубица гаубица Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР
МО РФ: Киев потерял более 475 военных у Острого и Константиновки в ДНР