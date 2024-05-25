https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948311498.html

Российские военные нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР

Российские военные нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР - РИА Новости, 25.05.2024

Российские военные нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР

Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам у населённых пунктов Острое и Константиновка в ДНР, потери противника... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T13:18

2024-05-25T13:18

2024-05-25T14:02

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

константиновка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам у населённых пунктов Острое и Константиновка в ДНР, потери противника составили более 475 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ в сводке."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Острое и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства."Противник потерял более 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", - добавили в МО РФ.Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-миллмметровая буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица Д-20, две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", 122-гаубица гаубица Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф