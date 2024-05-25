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Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 25.05.2024 (обновлено: 13:28 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948310606.html
Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников
Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 25.05.2024
Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников
Российские военные в ходе спецоперации поразили пункт временной дислокации иностранных наемников Киева, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 113... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T13:11
2024-05-25T13:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации поразили пункт временной дислокации иностранных наемников Киева, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 113 районах; системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, 3 противорадарные ракеты HARM и авиабомбу Hammer, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США", - говорится в сообщении.Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 113 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 603 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24 615 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 156 танков и других боевых бронированных машин, 1313 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9832 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 987 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников

Минобороны: ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации поразили пункт временной дислокации иностранных наемников Киева, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 113 районах; системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, 3 противорадарные ракеты HARM и авиабомбу Hammer, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 113 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 603 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24 615 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 156 танков и других боевых бронированных машин, 1313 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9832 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 987 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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