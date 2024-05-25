Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников
Минобороны: ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации поразили пункт временной дислокации иностранных наемников Киева, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 113 районах; системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, 3 противорадарные ракеты HARM и авиабомбу Hammer, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
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"Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 113 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 603 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24 615 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 156 танков и других боевых бронированных машин, 1313 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9832 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 987 единиц специальной военной автомобильной техники.
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