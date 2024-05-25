https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948310606.html

Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников

Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 25.05.2024

Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников

Российские военные в ходе спецоперации поразили пункт временной дислокации иностранных наемников Киева, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 113... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T13:11

2024-05-25T13:11

2024-05-25T13:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации поразили пункт временной дислокации иностранных наемников Киева, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 113 районах; системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, 3 противорадарные ракеты HARM и авиабомбу Hammer, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США", - говорится в сообщении.Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 113 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 603 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24 615 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 156 танков и других боевых бронированных машин, 1313 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9832 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 987 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия