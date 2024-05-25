https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948277635.html

ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 25.05.2024

ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий группировки "Юг"

Военнослужащие российской группировки "Юг" нанесли поражение трем украинским бригадам и уничтожили четыре склада ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T05:02

2024-05-25T05:02

2024-05-25T10:23

специальная военная операция на украине

константиновка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Юг" нанесли поражение трем украинским бригадам и уничтожили четыре склада ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "Противник потерял более 400 военнослужащих, три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре полевых склада боеприпасов", — сказал он. По словам Астафьева, в результате подразделениям Южной группировки удалось улучшить положение по переднему краю и нанести поражение живой силе и технике 72-й и 93-й механизированных, 111-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Андреевки и Нового.По информации Минобороны, за прошедшую неделю группировка "Юг" освободила три села в ДНР — Белогоровку, Клещеевку и Андреевку. Потери украинской армии составили примерно 3285 солдат, семь танков, 13 боевых бронемашин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии. Уничтожены также десять складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

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константиновка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия