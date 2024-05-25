Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 25.05.2024 (обновлено: 10:23 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948277635.html
ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 25.05.2024
ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий группировки "Юг"
Военнослужащие российской группировки "Юг" нанесли поражение трем украинским бригадам и уничтожили четыре склада ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T05:02
2024-05-25T10:23
специальная военная операция на украине
константиновка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939439821_0:122:3424:2048_1920x0_80_0_0_2262c8cc2f099fcbba2d52f704074d1a.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Юг" нанесли поражение трем украинским бригадам и уничтожили четыре склада ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "Противник потерял более 400 военнослужащих, три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре полевых склада боеприпасов", — сказал он. По словам Астафьева, в результате подразделениям Южной группировки удалось улучшить положение по переднему краю и нанести поражение живой силе и технике 72-й и 93-й механизированных, 111-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Андреевки и Нового.По информации Минобороны, за прошедшую неделю группировка "Юг" освободила три села в ДНР — Белогоровку, Клещеевку и Андреевку. Потери украинской армии составили примерно 3285 солдат, семь танков, 13 боевых бронемашин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии. Уничтожены также десять складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939439821_360:114:2939:2048_1920x0_80_0_0_f067ff4fa9bb0e14e48eaea4dfeeed29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константиновка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения группировки "Юг" нанесли поражение трем бригадам ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Юг" нанесли поражение трем украинским бригадам и уничтожили четыре склада ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Противник потерял более 400 военнослужащих, три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре полевых склада боеприпасов", — сказал он.
По словам Астафьева, в результате подразделениям Южной группировки удалось улучшить положение по переднему краю и нанести поражение живой силе и технике 72-й и 93-й механизированных, 111-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Андреевки и Нового.
По информации Минобороны, за прошедшую неделю группировка "Юг" освободила три села в ДНР — Белогоровку, Клещеевку и Андреевку. Потери украинской армии составили примерно 3285 солдат, семь танков, 13 боевых бронемашин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии. Уничтожены также десять складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала