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ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 25.05.2024
ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий группировки "Юг"
Военнослужащие российской группировки "Юг" нанесли поражение трем украинским бригадам и уничтожили четыре склада ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T05:02
2024-05-25T05:02
2024-05-25T10:23
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вадим астафьев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Юг" нанесли поражение трем украинским бригадам и уничтожили четыре склада ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "Противник потерял более 400 военнослужащих, три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре полевых склада боеприпасов", — сказал он. По словам Астафьева, в результате подразделениям Южной группировки удалось улучшить положение по переднему краю и нанести поражение живой силе и технике 72-й и 93-й механизированных, 111-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Андреевки и Нового.По информации Минобороны, за прошедшую неделю группировка "Юг" освободила три села в ДНР — Белогоровку, Клещеевку и Андреевку. Потери украинской армии составили примерно 3285 солдат, семь танков, 13 боевых бронемашин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии. Уничтожены также десять складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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константиновка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения группировки "Юг" нанесли поражение трем бригадам ВСУ