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В Британии призвали к договорам по безопасности, признающим интересы России - РИА Новости, 25.05.2024
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11:37 25.05.2024 (обновлено: 11:42 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/soglasheniya-1948301319.html
В Британии призвали к договорам по безопасности, признающим интересы России
В Британии призвали к договорам по безопасности, признающим интересы России - РИА Новости, 25.05.2024
В Британии призвали к договорам по безопасности, признающим интересы России
Европе нужны новые рамочные соглашения по европейской безопасности, признающие законные интересы России в приграничных районах, заявил РИА Новости член Палаты... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T11:37
2024-05-25T11:42
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Европе нужны новые рамочные соглашения по европейской безопасности, признающие законные интересы России в приграничных районах, заявил РИА Новости член Палаты лордов парламента Великобритании от Консервативной партии лорд Ричард Балф. "По моему мнению, которое я выдвинул в Палате лордов, нам нужно то, что я называю "новым Хельсинки". В нем (соглашении - ред.) должно быть признано, что Российская Федерация, как и США, имеет законные интересы в своем "ближнем зарубежье", и нам необходимо прийти к пониманию границ между законными требованиями Российской Федерации, например, на Украине и в Грузии, и другими целями западной внешней политики", - сказал Балф. В 1975 году в финской столице Хельсинки состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое сыграло важную роль в стабилизации отношений на континенте во время холодной войны. Конференция завершилась подписанием так называемых Хельсинских соглашений, которые были направлены на снижение напряженности между западным и советским блоками. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
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россия, европа, украина, нато, в мире
Россия, Европа, Украина, НАТО, В мире
В Британии призвали к договорам по безопасности, признающим интересы России

Балф: Европе нужны новые соглашения по безопасности, признающие интересы РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлажок на машине посла Великобритании в России
Флажок на машине посла Великобритании в России - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флажок на машине посла Великобритании в России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Европе нужны новые рамочные соглашения по европейской безопасности, признающие законные интересы России в приграничных районах, заявил РИА Новости член Палаты лордов парламента Великобритании от Консервативной партии лорд Ричард Балф.
"По моему мнению, которое я выдвинул в Палате лордов, нам нужно то, что я называю "новым Хельсинки". В нем (соглашении - ред.) должно быть признано, что Российская Федерация, как и США, имеет законные интересы в своем "ближнем зарубежье", и нам необходимо прийти к пониманию границ между законными требованиями Российской Федерации, например, на Украине и в Грузии, и другими целями западной внешней политики", - сказал Балф.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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В 1975 году в финской столице Хельсинки состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое сыграло важную роль в стабилизации отношений на континенте во время холодной войны. Конференция завершилась подписанием так называемых Хельсинских соглашений, которые были направлены на снижение напряженности между западным и советским блоками.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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22 мая, 08:00
 
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