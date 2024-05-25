https://ria.ru/20240525/shtraf-1948272242.html

Адвокат объяснил, как засудить коммунальщиков по новому закону

Адвокат объяснил, как засудить коммунальщиков по новому закону - РИА Новости, 25.05.2024

Адвокат объяснил, как засудить коммунальщиков по новому закону

Одобренный Госдумой и Совфедом законопроект ужесточает ответственность ресурсоснабжающих организаций за качество коммунальных услуг. Какие будут санкции и как... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T02:15

2024-05-25T02:15

2024-05-25T02:15

общество

жкх

россия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Одобренный Госдумой и Совфедом законопроект ужесточает ответственность ресурсоснабжающих организаций за качество коммунальных услуг. Какие будут санкции и как добиться наказания нерадивых поставщиков воды, тепла и электричества, рассказал в интервью агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Он напомнил, что действующий штраф за эти нарушения составляет 5-10 тысяч рублей и не менялся уже 17 лет. Теперь систему наказания планируется сделать более дифференцированной. При первом нарушении штраф для физлиц составит 5-10 тысяч рублей, для юрлиц — 30-50 тысяч. При повторном увеличивается до 15-30 тысяч и 50-200 тысяч рублей соответственно. Однако организации, не являющиеся ресурсоснабжающими — ТСЖ, ЖСК, СНТ — под новые нормы не подпадают. Для них штрафы останутся прежними.По словам адвоката, можно не только добиться компенсации за некачественную коммунальную услугу, но и штрафа. Для этого следует сразу уведомить о факте нарушения аварийно-диспетчерскую службу исполнителя (обычно это УК), добиться от них разъяснений или проведения проверки. Если коммунальщики не устранят недостатки и не проведут перерасчет платы, следует обращаться в суд.“Постановление о привлечении ресурсоснабжающей организации или управляющей компании к административной ответственности может стать одним из доказательств, подтверждающих факт нарушения прав потребителя”, — заключил Данилов.

https://ria.ru/20240501/zhkkh-1943238498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, жкх, россия