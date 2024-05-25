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До предела. Шольц сделал трудное признание об Украине - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 25.05.2024 (обновлено: 17:00 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/sholts-1948290124.html
До предела. Шольц сделал трудное признание об Украине
До предела. Шольц сделал трудное признание об Украине - РИА Новости, 25.05.2024
До предела. Шольц сделал трудное признание об Украине
Берлин оказал Киеву помощь, какую только мог, приводит n-tv слова канцлера Германии Олафа Шольца. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:30
2024-05-25T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
россия
украина
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Берлин оказал Киеву помощь, какую только мог, приводит n-tv слова канцлера Германии Олафа Шольца.Издание указывает, что ФРГ уже передала Украине оружия на 28 миллиардов евро, а также две системы ПВО Patriot."Мы действительно довели это до предела возможного. &lt;…&gt; Наша ответственность — помощь Украине в ее оборонительной борьбе, при этом избегая превращения конфликта в войну России и НАТО", — заявил канцлер, вновь указывая на неготовность передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Накануне правительство Германии поставило на Украину еще одну систему IRIS-T. Шольц ранее уже неоднократно заявлял, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
https://ria.ru/20240525/ukraina-1948286823.html
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в мире, олаф шольц, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Россия, Украина
До предела. Шольц сделал трудное признание об Украине

Шольц заявил, что Германия дошла до предела в помощи Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Берлин оказал Киеву помощь, какую только мог, приводит n-tv слова канцлера Германии Олафа Шольца.
Издание указывает, что ФРГ уже передала Украине оружия на 28 миллиардов евро, а также две системы ПВО Patriot.
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"Мы действительно довели это до предела возможного. <…> Наша ответственность — помощь Украине в ее оборонительной борьбе, при этом избегая превращения конфликта в войну России и НАТО", — заявил канцлер, вновь указывая на неготовность передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.

Накануне правительство Германии поставило на Украину еще одну систему IRIS-T.

Шольц ранее уже неоднократно заявлял, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцРоссияУкраина
 
 
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