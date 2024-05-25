https://ria.ru/20240525/sholts-1948290124.html

До предела. Шольц сделал трудное признание об Украине

До предела. Шольц сделал трудное признание об Украине - РИА Новости, 25.05.2024

До предела. Шольц сделал трудное признание об Украине

Берлин оказал Киеву помощь, какую только мог, приводит n-tv слова канцлера Германии Олафа Шольца. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T09:30

2024-05-25T09:30

2024-05-25T17:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Берлин оказал Киеву помощь, какую только мог, приводит n-tv слова канцлера Германии Олафа Шольца.Издание указывает, что ФРГ уже передала Украине оружия на 28 миллиардов евро, а также две системы ПВО Patriot."Мы действительно довели это до предела возможного. <…> Наша ответственность — помощь Украине в ее оборонительной борьбе, при этом избегая превращения конфликта в войну России и НАТО", — заявил канцлер, вновь указывая на неготовность передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Накануне правительство Германии поставило на Украину еще одну систему IRIS-T. Шольц ранее уже неоднократно заявлял, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://ria.ru/20240525/ukraina-1948286823.html

https://ria.ru/20240319/taurus-1934163465.html

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в мире, олаф шольц, россия, украина