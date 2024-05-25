https://ria.ru/20240525/serbiya-1948268512.html

В Нови-Саде пронесли километровые флаги России и Сербии

В Нови-Саде пронесли километровые флаги России и Сербии - РИА Новости, 25.05.2024

В Нови-Саде пронесли километровые флаги России и Сербии

Сторонники "Движения социалистов" вице-премьера Сербии Александра Вулина в знак протеста против принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции о "геноциде в... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T00:28

2024-05-25T00:28

2024-05-25T00:28

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БЕЛГРАД, 25 мая - РИА Новости. Сторонники "Движения социалистов" вице-премьера Сербии Александра Вулина в знак протеста против принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции о "геноциде в Сребренице" пронесли по второму по величине городу страны Нови-Саду километровые флаги России и Сербии, сообщила партия. "Движение социалистов выражает полную поддержку своему президенту Александру Вучичу, который показал, что является единственным свободным лидером в Европе. Этим жестом выражаем и большую благодарность братской России, которая дала полную поддержку Сербии и голосовала против постыдной резолюции о Сребренице. Сербия убедилась, насколько сильный у нее президент и кто - ее настоящие друзья", - говорится в сообщении партии. Отмечается, что флаги двух государств были пронесены по улицам Нови-Сада в пятницу также в знак протеста против "попыток заклеймить сербский народ, как совершивший геноцид". Генеральная ассамблея ООН в четверг одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в Боснии и Герцеговине в июле 1995 года. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании. Вучич после голосования заявил, что Сербия не забудет России, КНР, Венгрии и ОАЭ голосование против резолюции. Он также особо поблагодарил Белоруссию за голосование против резолюции. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил после голосования, что инициаторы резолюции о "геноциде в Сребренице" не смогли обеспечить поддержку больше половины стран членов ООН, она "провалилась". Президент РС БиГ Милорад Додик сообщил в четверг, что официальному Сараево в течение 30 дней доставят проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Накануне он сообщил, что правительство РС БиГ предложит хорватско-мусульманской части страны - Федерации БиГ - мирное расформирование БиГ из-за резолюции о "геноциде в Сребренице". По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице". В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.

https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1948012185.html

https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1947981600.html

https://ria.ru/20240522/zakharova-1947760646.html

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