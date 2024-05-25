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В Турции оценили политику неприсоединения к санкциям против России - РИА Новости, 25.05.2024
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11:48 25.05.2024 (обновлено: 14:02 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/sanktsii-1948302204.html
В Турции оценили политику неприсоединения к санкциям против России
В Турции оценили политику неприсоединения к санкциям против России - РИА Новости, 25.05.2024
В Турции оценили политику неприсоединения к санкциям против России
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель в интервью газете Posta поддержал политику Анкары по неприсоединению к... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T11:48
2024-05-25T14:02
в мире
россия
турция
озгюр озель
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АНКАРА, 25 мая — РИА Новости. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель в интервью газете Posta поддержал политику Анкары по неприсоединению к санкциям против России. &quot;Я считаю правильной сбалансированную позицию Турции в отношениях между Украиной и Россией. Турция заняла позицию, поддерживающую территориальную целостность Украины, но взяла на себя посредническую роль вместо того, чтобы применять санкции против России. Она не поддалась американским санкциям&quot;, — сказал он.Политик добавил, что также считает правильным соблюдение конвенции Монтрё по недопуску военных кораблей в турецкие проливы и другие шаги официальной Анкары.В начале мая газета Aydınlık писала, что США прочат Турции роль противовеса России и Китая после ухода американцев из Сирии. При этом в более широком масштабе Турция должна действовать от имени США против Москвы и Пекина в Африке и Центральной Азии.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию, но она успешно справляется с этим прессингом. При этом в США и Европе зачастую звучат мнения, что попытки ослабить российскую экономику неэффективны. А в Москве не раз подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.
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в мире, россия, турция, озгюр озель, ибрагим калын
В мире, Россия, Турция, Озгюр Озель, Ибрагим Калын
В Турции оценили политику неприсоединения к санкциям против России

Озель назвал позицию Турции по неподключению к санкциям против России правильной

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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АНКАРА, 25 мая — РИА Новости. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель в интервью газете Posta поддержал политику Анкары по неприсоединению к санкциям против России.
«

"Я считаю правильной сбалансированную позицию Турции в отношениях между Украиной и Россией. Турция заняла позицию, поддерживающую территориальную целостность Украины, но взяла на себя посредническую роль вместо того, чтобы применять санкции против России. Она не поддалась американским санкциям", — сказал он.

Политик добавил, что также считает правильным соблюдение конвенции Монтрё по недопуску военных кораблей в турецкие проливы и другие шаги официальной Анкары.
В начале мая газета Aydınlık писала, что США прочат Турции роль противовеса России и Китая после ухода американцев из Сирии. При этом в более широком масштабе Турция должна действовать от имени США против Москвы и Пекина в Африке и Центральной Азии.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию, но она успешно справляется с этим прессингом. При этом в США и Европе зачастую звучат мнения, что попытки ослабить российскую экономику неэффективны. А в Москве не раз подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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В миреРоссияТурцияОзгюр ОзельИбрагим Калын
 
 
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