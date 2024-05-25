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В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать - РИА Новости, 25.05.2024
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21:03 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/ranenie-1948367482.html
В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать
В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать - РИА Новости, 25.05.2024
В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать
В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать, а также порезался сам, все трое доставлены в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T21:03
2024-05-25T21:03
происшествия
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать, а также порезался сам, все трое доставлены в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. По словам собеседника, инцидент произошел в субботу в городе Фурманов. "Мужчина пришел к своей бывшей жене… У них получился конфликт. В результате он схватился за нож, нанес несколько ножевых ранений… женщине... Потом в конфликт вступила мать этой женщины", - рассказали в пресс-службе. Собеседник добавил, что все трое, в том числе злоумышленник, который "то ли в процессе, то ли позже порезал себе руку", доставлены в больницу. Мужчина находится под наблюдением сотрудников полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20231021/krasnoyarsk-1904291226.html
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происшествия, ивановская область
Происшествия, Ивановская область
В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать

МВД: в Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену, ее мать и себя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать, а также порезался сам, все трое доставлены в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
По словам собеседника, инцидент произошел в субботу в городе Фурманов.
"Мужчина пришел к своей бывшей жене… У них получился конфликт. В результате он схватился за нож, нанес несколько ножевых ранений… женщине... Потом в конфликт вступила мать этой женщины", - рассказали в пресс-службе.
Собеседник добавил, что все трое, в том числе злоумышленник, который "то ли в процессе, то ли позже порезал себе руку", доставлены в больницу. Мужчина находится под наблюдением сотрудников полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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