https://ria.ru/20240525/ranenie-1948367482.html

В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать

В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать - РИА Новости, 25.05.2024

В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать

В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать, а также порезался сам, все трое доставлены в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T21:03

2024-05-25T21:03

2024-05-25T21:03

происшествия

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать, а также порезался сам, все трое доставлены в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. По словам собеседника, инцидент произошел в субботу в городе Фурманов. "Мужчина пришел к своей бывшей жене… У них получился конфликт. В результате он схватился за нож, нанес несколько ножевых ранений… женщине... Потом в конфликт вступила мать этой женщины", - рассказали в пресс-службе. Собеседник добавил, что все трое, в том числе злоумышленник, который "то ли в процессе, то ли позже порезал себе руку", доставлены в больницу. Мужчина находится под наблюдением сотрудников полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20231021/krasnoyarsk-1904291226.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ивановская область