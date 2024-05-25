https://ria.ru/20240525/ranenie-1948367482.html
В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать
В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать - РИА Новости, 25.05.2024
В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать
В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать, а также порезался сам, все трое доставлены в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T21:03
2024-05-25T21:03
2024-05-25T21:03
происшествия
ивановская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать, а также порезался сам, все трое доставлены в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. По словам собеседника, инцидент произошел в субботу в городе Фурманов. "Мужчина пришел к своей бывшей жене… У них получился конфликт. В результате он схватился за нож, нанес несколько ножевых ранений… женщине... Потом в конфликт вступила мать этой женщины", - рассказали в пресс-службе. Собеседник добавил, что все трое, в том числе злоумышленник, который "то ли в процессе, то ли позже порезал себе руку", доставлены в больницу. Мужчина находится под наблюдением сотрудников полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20231021/krasnoyarsk-1904291226.html
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивановская область
Происшествия, Ивановская область
В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать
МВД: в Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену, ее мать и себя
РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. В Ивановской области мужчина ранил ножом бывшую жену и ее мать, а также порезался сам, все трое доставлены в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
По словам собеседника, инцидент произошел в субботу в городе Фурманов
.
"Мужчина пришел к своей бывшей жене… У них получился конфликт. В результате он схватился за нож, нанес несколько ножевых ранений… женщине... Потом в конфликт вступила мать этой женщины", - рассказали в пресс-службе.
Собеседник добавил, что все трое, в том числе злоумышленник, который "то ли в процессе, то ли позже порезал себе руку", доставлены в больницу. Мужчина находится под наблюдением сотрудников полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.