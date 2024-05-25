https://ria.ru/20240525/rafakh-1948320347.html

МИД Британии прокомментировал решение суда ООН по Рафаху

МИД Британии прокомментировал решение суда ООН по Рафаху - РИА Новости, 25.05.2024

МИД Британии прокомментировал решение суда ООН по Рафаху

Британский МИД раскритиковал решение Международного суда ООН по прекращению Израилем военной операции в Рафахе, заявив, что оно приведет к укреплению позиции... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T14:59

2024-05-25T14:59

2024-05-25T15:00

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

великобритания

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Британский МИД раскритиковал решение Международного суда ООН по прекращению Израилем военной операции в Рафахе, заявив, что оно приведет к укреплению позиции движения ХАМАС, пишет газета Telegraph со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства. "Паузы в боевых действиях нет, поскольку ХАМАС отклонил очень щедрую сделку с Израилем по заложникам. Вмешательство этих судов, включая... Международного суда ООН, укрепит ХАМАС во мнении, что они могут удерживать заложников и оставаться в Газе. А если так и случится, то не будет ни мира, ни решения о двух государствах", - цитирует издание представителя МИД. В пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Решение суда огласил председатель суда Наваф Салам, который подчеркнул, что Израиль должен также держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности пункт пропуска в Рафахе, для поступления туда гуманитарной помощи. В совместном заявлении главы Совета национальной безопасности и МИД Израиля говорится, что Израиль не осуществляет и не планирует осуществлять действия в Рафахе, которые могли бы создать условия для полного или частичного уничтожения палестинского гражданского населения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 80 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html

https://ria.ru/20240524/konflikt-1915630213.html

израиль

рафах (провинция)

египет

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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, великобритания