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МИД Британии прокомментировал решение суда ООН по Рафаху - РИА Новости, 25.05.2024
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14:59 25.05.2024 (обновлено: 15:00 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/rafakh-1948320347.html
МИД Британии прокомментировал решение суда ООН по Рафаху
МИД Британии прокомментировал решение суда ООН по Рафаху - РИА Новости, 25.05.2024
МИД Британии прокомментировал решение суда ООН по Рафаху
Британский МИД раскритиковал решение Международного суда ООН по прекращению Израилем военной операции в Рафахе, заявив, что оно приведет к укреплению позиции... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T14:59
2024-05-25T15:00
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
великобритания
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Британский МИД раскритиковал решение Международного суда ООН по прекращению Израилем военной операции в Рафахе, заявив, что оно приведет к укреплению позиции движения ХАМАС, пишет газета Telegraph со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства. "Паузы в боевых действиях нет, поскольку ХАМАС отклонил очень щедрую сделку с Израилем по заложникам. Вмешательство этих судов, включая... Международного суда ООН, укрепит ХАМАС во мнении, что они могут удерживать заложников и оставаться в Газе. А если так и случится, то не будет ни мира, ни решения о двух государствах", - цитирует издание представителя МИД. В пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Решение суда огласил председатель суда Наваф Салам, который подчеркнул, что Израиль должен также держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности пункт пропуска в Рафахе, для поступления туда гуманитарной помощи. В совместном заявлении главы Совета национальной безопасности и МИД Израиля говорится, что Израиль не осуществляет и не планирует осуществлять действия в Рафахе, которые могли бы создать условия для полного или частичного уничтожения палестинского гражданского населения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 80 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html
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израиль
рафах (провинция)
египет
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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, великобритания
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Великобритания
МИД Британии прокомментировал решение суда ООН по Рафаху

МИД Британии: решение суда ООН по операции в Рафахе приведет к усилению ХАМАС

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Британский МИД раскритиковал решение Международного суда ООН по прекращению Израилем военной операции в Рафахе, заявив, что оно приведет к укреплению позиции движения ХАМАС, пишет газета Telegraph со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства.
"Паузы в боевых действиях нет, поскольку ХАМАС отклонил очень щедрую сделку с Израилем по заложникам. Вмешательство этих судов, включая... Международного суда ООН, укрепит ХАМАС во мнении, что они могут удерживать заложников и оставаться в Газе. А если так и случится, то не будет ни мира, ни решения о двух государствах", - цитирует издание представителя МИД.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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В пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Решение суда огласил председатель суда Наваф Салам, который подчеркнул, что Израиль должен также держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности пункт пропуска в Рафахе, для поступления туда гуманитарной помощи. В совместном заявлении главы Совета национальной безопасности и МИД Израиля говорится, что Израиль не осуществляет и не планирует осуществлять действия в Рафахе, которые могли бы создать условия для полного или частичного уничтожения палестинского гражданского населения.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 80 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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