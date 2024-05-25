https://ria.ru/20240525/pvo-1948380064.html

Над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету "Нептун"

Над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету "Нептун" - РИА Новости, 25.05.2024

Над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету "Нептун"

Российские средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" и 29 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T23:22

2024-05-25T23:22

2024-05-25T23:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" и 29 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать пятого мая 2024 года около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением противокорабельной ракеты (ПКР) "Нептун" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении.По данным ведомства, дежурными средствами ПВО одна ПКР "Нептун" и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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белгородская область, россия, белгород, безопасность