https://ria.ru/20240525/pvo-1948380064.html
Над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету "Нептун"
Над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету "Нептун" - РИА Новости, 25.05.2024
Над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету "Нептун"
Российские средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" и 29 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T23:22
2024-05-25T23:22
2024-05-25T23:24
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
белгород
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" и 29 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать пятого мая 2024 года около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением противокорабельной ракеты (ПКР) "Нептун" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении.По данным ведомства, дежурными средствами ПВО одна ПКР "Нептун" и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
белгородская область
россия
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Белгород, Безопасность
Над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету "Нептун"
МО: над Белгородской областью сбили ПКР "Нептун" и 29 снарядов РСЗО Vampire