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Силы ПВО ночью уничтожили три беспилотника ВСУ в двух областях - РИА Новости, 25.05.2024
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07:41 25.05.2024 (обновлено: 10:21 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/pvo-1948282770.html
Силы ПВО ночью уничтожили три беспилотника ВСУ в двух областях
Силы ПВО ночью уничтожили три беспилотника ВСУ в двух областях - РИА Новости, 25.05.2024
Силы ПВО ночью уничтожили три беспилотника ВСУ в двух областях
Минувшей ночью силы ПВО сбили три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T07:41
2024-05-25T10:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минувшей ночью силы ПВО сбили три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Два дрона сбили над территорией Белгородской области, еще один перехватили над Курской областью.Позже в Минобороны добавили, что около 08:15 система ПВО уничтожила еще один беспилотник в Белгородской области.По информации белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, атаке дрона подверглось село Ясные Зори. Там получила повреждения кровля сельхозпредприятия, в самом здании начался пожар, который оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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россия
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безопасность, россия, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО ночью уничтожили три беспилотника ВСУ в двух областях

МО: силы ПВО ночью сбили три дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минувшей ночью силы ПВО сбили три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.
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Вчера, 08:00
Два дрона сбили над территорией Белгородской области, еще один перехватили над Курской областью.
Позже в Минобороны добавили, что около 08:15 система ПВО уничтожила еще один беспилотник в Белгородской области.
По информации белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, атаке дрона подверглось село Ясные Зори. Там получила повреждения кровля сельхозпредприятия, в самом здании начался пожар, который оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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