https://ria.ru/20240525/pvo-1948282770.html

Силы ПВО ночью уничтожили три беспилотника ВСУ в двух областях

Силы ПВО ночью уничтожили три беспилотника ВСУ в двух областях - РИА Новости, 25.05.2024

Силы ПВО ночью уничтожили три беспилотника ВСУ в двух областях

Минувшей ночью силы ПВО сбили три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T07:41

2024-05-25T07:41

2024-05-25T10:21

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минувшей ночью силы ПВО сбили три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Два дрона сбили над территорией Белгородской области, еще один перехватили над Курской областью.Позже в Минобороны добавили, что около 08:15 система ПВО уничтожила еще один беспилотник в Белгородской области.По информации белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, атаке дрона подверглось село Ясные Зори. Там получила повреждения кровля сельхозпредприятия, в самом здании начался пожар, который оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф